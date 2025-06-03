Молдова рекомендує громадянам утриматися від поїздок до Росії: причина

Рекомендація пов’язана з погіршенням безпекової ситуації в регіоні

Міністерство закордонних справ Молдови рекомендувало своїм громадянам уникати поїздок до Росії. Серед причин, зокрема, назвали примусові заходи РФ щодо іноземців. Як передає «Главком», про це повідомили в пресслужбі МЗС Молдови.

Там зазначили, що така рекомендація, серед іншого, пов’язана з погіршенням безпекової ситуації в регіоні. Ще однією причиною назвали випадки застосування примусових заходів з боку російської влади щодо іноземців, зокрема з Молдови.

Зокрема, йдеться про:

затримання під час перетину кордону або під час рейдів на території РФ;

довільне трактування законодавства;

переведення до центрів попереднього затримання, зокрема до Багатофункціонального міграційного центру;

застосування адміністративних санкцій або кримінальних звинувачень без подання переконливих доказів;

ризик переслідування або неправомірного затримання з боку правоохоронців.

У МЗС закликали громадян, які перебувають на території РФ і зіткнулися з надзвичайною ситуацією, телефонувати на екстрену лінію молдовського посольства в Москві.

Раніше Міністерство закордонних справ Молдови 31 березня оголосило персонами нон грата трьох співробітників посольства РФ у Кишиневі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на NewsMaker.

Молдовське зовнішньополітичне відомство обґрунтувало своє рішення наявністю беззаперечних доказів діяльності співробітників російського посольства, яка суперечить дипломатичному статусу на території Молдови.

Також 26 березня, молдовські правоохоронці затримали очільницю регіону Гагаузія Євгенію Гуцул, відому своїми симпатіями до Росії. Гуцул підозрюється у незаконному фінансуванні забороненої в Молдові проросійської партії «Шор». Згодом у Молдові було затримано ще одного пов’язаного з Росією політика – очільника партії «Шанс» Олексія Лунгу.