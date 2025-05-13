Україною шириться повітряна тривога: РФ запустила дрони та мовчить про припинення вогню

У вечірньому звернення президент Зеленський наголосив, що світ досі не отримав відповіді від Росії про припинення вогню

У декількох областях України пролунали сирени повітряної тривоги. Росія запускає дрони. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на моніторингові канали.

Близько 23:00 у Миколаївській області оголосили повітряну тривогу, за годину небо Одещини розірвали сирени. Згодом тривога поширилась на Кіровоградську область.

За повідомленням Повітряних сил, у областях, де оголошено повітряну тривогу є загроза застосування ворогом ударних безпілотників.

Зазначимо, речник німецького уряду Штефан Корнеліус заявив, якщо Росія не погодиться на припинення вогню в Україні до кінця доби, то європейські партнери запустять процес підготовки нових санкцій.

На запитання журналіста, чи почнуть європейці готувати санкції проти РФ, коли закінчиться 12 травня, Корнеліус відповів: «Саме так. Коли сьогодні закінчиться, на рівні політичних радників буде розпочато підготовку до санкційних заходів. Годинник цокає».

До слова, у вечірньому зверненні президент Зеленський наголосив, що світ досі не отримав відповіді від Росії про припинення вогню.

«Москва увесь день мовчала щодо пропозиції прямої зустрічі. Дуже дивне мовчання. Все одно треба буде Росії закінчувати війну, і краще зробити це раніше. Немає сенсу продовжувати вбивства», – каже він.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський заявив, що буде 15 травня у Туреччині для зустрічі з Володимиром Путіним, а українські сили реагуватимуть дзеркально на припинення або продовження вогню Росією з 12 травня.

Раніше спецпредставник Трампа в Україні Кіт Келлог заявив, що перш ніж почати переговори між Києвом і Москвою, має бути припинення вогню. Пост Келлога був відповіддю на заяву російського диктатора Володимира Путіна, який цієї ночі відкинув ідею про припинення вогню і запропонував відновити прямі перемовини з Україною 15 травня у Стамбулі.

Зазначимо, що президент України Володимир Зеленський погодився на проведення переговорів із РФ. Однак зазначив, що перед цим Москва має підтвердити припинення вогню з 12 травня, яке вчора запропонувала Україна спільно зі США та «коаліцією рішучих».

Президент України Володимир Зеленський на пресконференції після зустрічі «Коаліції рішучих» заявив, що перемир’я між Україною та Росією має розпочатися в понеділок, 12 травня. Якщо Кремль відмовиться від повного та безумовного припинення вогню, йому загрожують нові санкції.

Також президент Франції Еммануель Макрон відреагував на заяву російського диктатора Володимира Путіна про відновлення переговорів у Стамбулі і назвав такий крок «недостатнім».