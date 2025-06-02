Погрози Китаю від Грема, атака на Харків, вибухи у Росії: головне за ніч

Грем: Настав час для світу рішуче діяти проти агресії Росії, притягнувши Китай та інших до відповідальності за купівлю дешевої російської нафти

Сенатор США Ліндсі Грем закликав світ притягнути до міжнародної відповідальності Китай за підтримку військової машини Росії

Росію масовано атакували безпілотники, стали відомі подробиці про переговори у Стамбулі, сенатор США Ліндсі Грем закликав притягнути Китай до відповідальності за купівлю російської нафти, окупанти атакували Харків. «Главком» зібрав головні події ночі проти 2 червня, щоб ви були в курсі актуальних новин.

Вибухи у Росії

У ніч на 2 червня Росію масовано атакують безпілотники. Повідомляється, що тривогу оголошено у Московській, Воронезькій, Тульській, Білгородській та інших областях. Про це інформує «Главком» із посиланням на російські телеграм-канали.

Вибухи чули Липецькій, Ростовській, Курській, Рязанській, Воронезькій областях. Дрони інтенсивно атакують Липецьк – там є три «жирні» цілі, пишуть у мережі.

Ймовірно, удари спрямовані на авіабазу «Липецк-2», металургійний комбінат «НЛМК» та склади БК.

Грем закликав покарати Китай

Американський сенатор Ліндсі Грем звернувся до міжнародної спільноти із закликом притягнути Китай до відповідальності за купівлю російської нафти, що, за його словами, прямо підтримує військову агресію Росії проти України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис політика у соцмережі Х (Twitter).

«Росія без розбору вбиває чоловіків, жінок і дітей. Настав час для світу рішуче діяти проти агресії Росії, притягнувши Китай та інших до відповідальності за купівлю дешевої російської нафти, яка підтримує військову машину Путіна. Якщо ви хочете, щоб ця війна закінчилася, змусьте Китай допомогти її припинити», – наголосив сенатор.

Переговори у Стамбулі

У понеділок, 2 червня, у Стамбулі має відбутися зустріч між українською та російською делегаціями. Інформацію про це підтвердив радник керівника Офісу президента Сергій Лещенко в ефірі телемарафону, повідомляє «Главком».

З боку Росії, за словами Лещенка, участь візьме незмінний склад делегації на чолі з Володимиром Мединським – представники, спроможність яких самостійно ухвалювати рішення викликає сумніви.

Радник керівника ОП підкреслив, що російська сторона досі не озвучила жодної конкретної позиції чи вимог щодо майбутніх переговорів. Він назвав це «унікальним випадком», коли делегація вирушає на зустріч, не оприлюднивши жодних деталей про свій порядок денний:

«Вони не мають публічно пред'явленої позиції, щоб її проаналізувати. Переговори так не ведуться – це свідчить, що вони можуть бути беззмістовними».

Трамп попередив про крах економіки через скасування мит

Президент США Дональд Трамп заявив, що рішення суду щодо скасування запроваджених ним мит може мати катастрофічні наслідки для американської економіки. Про це він написав у соціальній мережі Truth Social, повідомляє «Главком».

За словами політика, якщо суди скасують введені ним торговельні обмеження, це дозволить іноземним урядам тиснути на Сполучені Штати за допомогою власних «антиамериканських тарифів». Трамп наголосив: такий розвиток подій може «утримувати країну в заручниках» і призведе до «економічного розорення Сполучених Штатів Америки».

Атака на Харків

Під ранок понеділка, 2 червня, Росія атакувала Харків «шахедами», а потім ракетами. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на мера міста Ігоря Терехова.

За інформацією Терехова, спочатку росіяни атакувала Харків «шахедами» – були влучання у Холодногірському районі, на місці пожежа.

О 04:46 Росія почала атакувати Харків балістичними ракетами. Як відомо, дві балістичні ракети ударили по Київському району міста.

«У Київському районі влучання однієї ракети у дорогу - це попередня інформація. Більш детальні наслідки уточнюються. За медичною допомогою наразі ніхто не звертався. Місце другого прильоту визначається», – повідомив Терехов.

У Холодногірському районі внаслідок атаки окупантів пʼятеро постраждалих, серед них семирічний хлопчик.