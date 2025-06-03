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Українець вперше за 25 років переміг на престижній одноденці з велоспорту в Італії

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Українець вперше за 25 років переміг на престижній одноденці з велоспорту в Італії
Кирилу Царенку (по центру) вдалося на фініші вирвати перемогу в німця Леннарта Яша
фото: x.com/RBH_ProCyclingF

Царенко виграв гонку Трофео Альчіде Де Гаспері-2025

Велогонщик Кирило Царенко став першим за 25 років українцем, який виграв гонку Трофео Альчіде Де Гаспері-2025. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне Спорт».

Трофео Альчіде Де Гаспері, щорічний етап європейського UCI туру, який проходить в Італії. Вперше така одноденна гонка відбулася в 2005 році, після цього проходила щорічно, до 2015 року. Після цього на два роки етап було змінено на аматорський, але згодом його знову повернули до списку європейського UCI туру.

На змаганнях європейського туру українському велогонщику вдалося на фініші вирвати перемогу в німця Леннарта Яша з молодіжної команди Red Bull Bora.

Завдяки цьому результату Царенко став першим українцем за 26 років, якому вдалося перемогти в гонці Трофео Альчіде Де Гаспері. Перед цим подібне вдавалося Володимиру Густову у 1999 році – після цього українці ще двічі фінішували у топ-3 гонки.

Досягнення українців на Трофео Альчіде Де Гаспері

  • Володимир Густов (1999 рік) – золото
  • Денис Костюк (2003 рік) – бронза
  • Андрій Прищепа (2004 рік) – бронза
  • Кирило Царенко (2025 рік) – золото

У квітні українець спершу виграв третій етап багатоденки в китайському Хайняні, після чого взагалі став переможцем загального заліку.

Нагадаємо, Назар Чепурний став бронзовим призером Євро-2025 зі спортивної гімнастики.

Загалом учасниками фіналу в опорному стрибку на Євро-2025 стали вісім атлетів, зокрема і українець Назар Чепурний. До боротьби за медалі український спортивний гімнаст вийшов з третім результатом у кваліфікації – набрав 14.466 балів.

Для Чепурного фінал в опорному стрибку став третім на цьогорічній континентальній першості. Перед цим він фінішував на 14-му місці в особистому багатоборстві та зупинився за крок від подіуму у вільних вправах.

Як минув фінал в опорному стрибку?

  • У фіналі усі учасники виконували по дві спроби: бали сумувалися та ділилися на два. Результат визначав середній показник після двох стрибків.
  • Чепурний відкривав фінал в опорному стрибку. Українець виконав обидва стрибки складністю 5.2: за першу спробу Назар отримав 14.500 балів, однак у другому зміг покращити результат за рахунок кращого приземлення – 14.666.
  • Середній бал за виступ Чепурного склав 14.583 бали. Цього результату українцю вистачило, щоб здобути «бронзу» чемпіонату Європи. Від другого місця, яке посів британець Джейк Джерман, Назара відділили 0.15 балів. Чемпіоном став вірменин Артур Давтян з результатом 14.799 балів.

Євро-2025 зі спортивної гімнастики. Опорний стрибок

  1. Артур Давтян (Вірменія) – 14.799 балів
  2. Джейк Джерман (Велика Британія) – 14.733
  3. Назар Чепурний (Україна) – 14.583
Теги: велоспорт спорт

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