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    Паризькі ресторани пропонують своїм відвідувачах безкоштовні піци, якщо Буффон заб'є гол

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    Джанлуїджі Буффон. Фото EPA-EFE - Паризькі ресторани пропонують своїм відвідувачах безкоштовні піци, якщо Буффон заб'є гол
    Джанлуїджі Буффон. Фото EPA-EFE

    У столиці Франції з гумором підходять до футбольних подій

    Два паризьких ресторани оголосили про незвичайну футбольну акцію.

    Про це повідомляє L'Equipe.

    Як відомо джерелу, ресторани оголосили, що запропонують своїм відвідувачам безкоштовні піци за кожен гол, забитий голкіпером французького «ПСЖ» і збірної Італії Джанлуїджі Буффоном.

    Буффон зіграв уже 879 матчів і зі зрозумілих причин не забив жодного гола.

    Раніше ці ж ресторани схожим чином пожартували під час чемпіонату світу у Росії – обіцяли пригостити безкоштовним обідом всіх відвідувачів за кожну перемогу збірної Італії на турнірі.

    Італійці, до слова, на чемпіонат світу відібратися не змогли.

    Однак, не всі любителі футболу оцінили гумор, і рекламні банери з ресторану зірвали.

    Нагадаємо, легендарний воротар Буффон цього літа перейшов в «ПСЖ» з італійського «Ювентуса», але втратив місце у стартовому складі.

    Джерело: Газета.Ru

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