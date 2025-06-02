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Перед турніром у Канаді збірна України з футболу втратила гравця

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Перед турніром у Канаді збірна України з футболу втратила гравця
Владислав Дубінчак пропустить турнір у Канаді

Через вірусну хворобу до Північної Америки не зміг відправитися Владислав Дубінчак

Напередодні національна збірна України розпочала свій шлях на заокеанський турнір Canadian Shield. Про це повідомляє «Главком».

Частина гравців ввечері 1 червня вирушила поїздом з Києва до Варшави, де сьогодні команда збереться майже в повному складі, аби цього ж дня вирушити до канадського Торонто. 

На жаль, через вірусну хворобу до Північної Америки не зміг відправитися один із представників київського «Динамо» у збірній, Владислав Дубінчак.

Склад збірної України

Воротарі: Андрій Лунін («Реал» Мадрид, Іспанія), Анатолій Трубін («Бенфіка» Лісабон, Португалія), Дмитро Різник («Шахтар» Донецьк).

Захисники: Микола Матвієнко, Валерій Бондар (обидва – «Шахтар» Донецьк), Олександр Тимчик («Динамо» Київ), Богдан Михайліченко («Полісся» Житомир), Олександр Мартинюк («Олександрія»), Ілля Забарний («Борнмут», Англія), Максим Таловєров («Плімут», Англія), Євген Чеберко («Коламбус Крю» Колумбус, США).

Півзахисники: Микола Шапаренко, Микола Михайленко, Олександр Піхальонок, Владислав Кабаєв (усі – «Динамо» Київ), Георгій Судаков, Єгор Назарина, Артем Бондаренко (усі – «Шахтар» Донецьк), Олексій Гуцуляк («Полісся» Житомир), Іван Калюжний («Олександрія»), Віктор Циганков («Жирона», Іспанія), Олександр Зінченко («Арсенал» Лондон, Англія), Олександр Зубков («Трабзонспор» Трабзон, Туреччина).

Нападник: Роман Яремчук («Олімпіакос» Пірей, Греція).

Резервний список: Георгій Бущан («Аль-Шабаб» Ер-Ріяд, Саудівська Аравія), Олександр Сваток («Остін», США), Юхим Конопля, Дмитро Криськів (обидва – «Шахтар» Донецьк).

Протягом цього історичного для нашої команди змагання вона проведе два матчі на стадіоні BMO Field, який 2026 року прийматиме поєдинки фінальної частини чемпіонату світу. 7 червня підопічні Сергія Реброва зіграють із господарем, Канадою, а 10-го числа – із Новою Зеландією.

Як повідомлялося, головний тренер збірної Канади з футболу Джессі Марш оголосив список футболістів, викликаних для підготовки до матчів червневого турніру Canadian Shield, що відбудеться в Торонто. 

До поєдинків проти України та Кот-д'Івуару готуватимуться 23 гравці збірної Канади.

Склад збірної Канади

Воротарі: Максім Крепо («Портленд Тімберс», США), Дейн Сент-Клер («Міннесота Юнайтед», США).

Захисники: Зоран Бассонг («Спортінг Канзас-Сіті», США), Дерек Корнеліус («Марсель», Франція), Люк де Фужероль («Фулгем», Англія), Джеймі Найт-Лебель («Кру Александра», Англія), Річі Ларея («Торонто»), Джоуел Вотерман («Монреаль»), Сем Адекугбе («Ванкувер Вайткепс»).

Півзахисники: Тейджон Б'юкенен («Вільярреал», Іспанія), Джейкоб Шаффельберг («Нешвілл», США), Ніко Сігур («Гайдук», Хорватія), Матьє Шуаньє («Грассгоппер», Швейцарія), Стівен Еуштакіу («Порту», Португалія), ​​Ісмаєль Коне («Ренн», Франція), Натан Саліба («Монреаль»), Алі Ахмед, Джейден Нелсон (обидва – «Ванкувер Вайткепс»).

Нападники: Джонатан Девід («Лілль», Франція), Проміс Девід («Юніон Сент-Жилуаз», Бельгія), Данієль Джеббісон («Борнмут», Англія), Кайл Ларін («Мальорка», Іспанія), Тані Олувасеї («Міннесота Юнайтед», США).

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Збірна України

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