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Суперник збірної України оголосив склад на матчі турніру Canadian Shield

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Суперник збірної України оголосив склад на матчі турніру Canadian Shield
До поєдинків проти України та Кот-д'Івуару готуватимуться 23 гравці збірної Канади
фото: canadasoccer.com

Україна зіграє з Канадою 7 червня

Головний тренер збірної Канади з футболу Джессі Марш оголосив список футболістів, викликаних для підготовки до матчів червневого турніру Canadian Shield, що відбудеться в Торонто. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

До поєдинків проти України та Кот-д'Івуару готуватимуться 23 гравці збірної Канади.

Склад збірної Канади

Воротарі: Максім Крепо («Портленд Тімберс», США), Дейн Сент-Клер («Міннесота Юнайтед», США).

Захисники: Зоран Бассонг («Спортінг Канзас-Сіті», США), Дерек Корнеліус («Марсель», Франція), Люк де Фужероль («Фулгем», Англія), Джеймі Найт-Лебель («Кру Александра», Англія), Річі Ларея («Торонто»), Джоуел Вотерман («Монреаль»), Сем Адекугбе («Ванкувер Вайткепс»).

Півзахисники: Тейджон Б'юкенен («Вільярреал», Іспанія), Джейкоб Шаффельберг («Нешвілл», США), Ніко Сігур («Гайдук», Хорватія), Матьє Шуаньє («Грассгоппер», Швейцарія), Стівен Еуштакіу («Порту», Португалія), ​​Ісмаєль Коне («Ренн», Франція), Натан Саліба («Монреаль»), Алі Ахмед, Джейден Нелсон (обидва – «Ванкувер Вайткепс»).

Нападники: Джонатан Девід («Лілль», Франція), Проміс Девід («Юніон Сент-Жилуаз», Бельгія), Данієль Джеббісон («Борнмут», Англія), Кайл Ларін («Мальорка», Іспанія), Тані Олувасеї («Міннесота Юнайтед», США).

Збірна України в межах турніру Canadian Shield проведе два матчі на стадіоні BMO Field, який 2026 року прийматиме поєдинки фінальної частини чемпіонату світу. 7 червня підопічні Сергія Реброва зіграють із господарем, Канадою, а 10-го числа – із Новою Зеландією.

Нагадаємо, головний тренер збірної України Сергій Ребров оприлюднив список футболістів, яких він викликав для підготовки до матчів червневого турніру Canadian Shield, що відбудеться в Торонто.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ

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