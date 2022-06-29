Перша ракетка світу проведе благодійну гру для допомоги українцям

На гру також запросили Сергія Стаховського та Андрія Шевченка

Обидва матчі судитиме Еліна Світоліна

Польська тенісистка Іга Свьонтек проведе серію благодійних ігор для підтримки українців, які постраждали внаслідок війни в Україні. Про це спортсменка повідомила на своїй сторінці у Facebook.

«Разом з тенісистами Еліною Світоліною, Сергієм Стаховським, Агнешкою Радванською та Мартином Павелським ми зустрінемося в Кракові 23 липня для спеціальної події. Ми проведемо виставковий матч змішаного розряду. Крім того, ми з Агнешкою зіграємо один набір синглів. Обидва матчі судитиме Еліна Світоліна. Також буде спеціальний гість, який представляє Україну – колишній футболіст Андрій Шевченко», – йдеться у повідомленні.

Загальні кошти від заходу будуть передані на підтримку дітей та підлітків, які постраждали від війни в Україні. Продаж першого пулу з 10 тисяч квитків на подію стартує вже завтра – у четвер о 18:00 (GMT+2).

«Я сподіваюся, що ми зможемо побачити один одного у великій кількості на TAURON Arena Krakow та перед телевізором, щоб показати силу спорту, коли він об’єднує нас у допомозі та приносить нам хоча б трохи радості», – написала Іга Свьонтек.

Захід відбудеться за підтримки United 24, фонду Еліни Світоліної та UNICEF Poland.

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