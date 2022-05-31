Українська тенісистка вийшла до парного півфіналу Roland Garros

Представниця України звперше за 14 років зіграє в парному півфіналі турніру Великого шолома

Українська тенісистка Людмила Кіченок зіграє у півфіналі парного турніру Roland Garros-2022.

У чвертьфіналі турніру Великого шолома 29-річна українка у парі з Оленою Остапенко з Латвії перемогли представниць Бельгії Марину Заневську та Кімберлі Ціммерманн.

Матч тривав 1 годину 53 хвилини та завершився з рахунком 6:3, 5:7, 6:2.

Final 4️⃣



Kichenok/Ostapenko book a spot in the women’s doubles semi-finals, defeating Belgian duo Zanevska/Zimmermann 6-3, 5-7, 6-2#RolandGarros pic.twitter.com/5T70iI35Ci — Roland-Garros (@rolandgarros) May 31, 2022

Для Людмили Кіченок це буде перший в кар'єрі півфінал на турнірі Великого шолома. Раніше її найкращим результатом був чвертьфінал на Roland Garros і US Open 2019 року.

Більше того, представниця України звперше за 14 років зіграє в парному півфіналі турніру Великого шолома. Востаннє до цієї стадії на Roland Garros-2008 доходили сестри Альона та Катерина Бондаренко.

Людмила Кіченок – єдина українка, яка зуміла пробитися до півфіналу на Roland Garros-2022. У чвертьфіналі боротьбу завершила Марта Костюк в парі з румункою Єленою-Габріелою Русе.

За право зіграти у фіналі French Open Кіченок та Остапенко посперечаються з переможцями зустрічи Каролін Гарсія/Крістіна Младенович (Франція) - Сюй Іфань/Ян Чжаосюань Китай).

Нагадаємо, тенісисти із Росії та Білорусі будуть усунені від найпрестижнішого турніру світу.

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