«Залишайтеся сильними». Найкраща тенісистка світу підтримала Україну після перемоги на Roland Garros

Іга пообіцяла і далі підтримувати Україну

Вболівальники відповіли на слова підтримки Україні тривалими та гучними оплесками

Перша ракетка світу Іга Швентек з Польщі підтримала Україну під час промови на церемонії нагородження переможця Roland Garros.

У фіналі польська тенісистка розгромила американку Корі Гауфф (6:1, 6:3).

«Українці, залишайтеся сильними, війна ще продовжується. Після моєї першої промови в Досі я сподівалася, що до наступної ситуація покращиться. Я не буду втрачати надію і надалі вас підтримуватиму», – сказала Швентек.

Варто зазначити, що вболівальники відповіли на ці слова полячки тривалими та гучними оплесками.

Також Швентек весь турнір провела з синьо-жовтою стрічкою на кепці.

Цього року 21-річна полька перемогла на турнірах WTA 1000 у Досі, Індіан-Веллс, Маямі та Римі, а також стала чемпіонкою на турнірі WTA 500 у Штутгарті. Останньою тенісисткою, якій вдалося виграти титул на шести турнірах поспіль, була Жустін Енен у 2007-2008 роках (Торонто, US Open, Штутгарт, Цюрих, WTA Finals, Сідней).

Нагадаємо, у 2020 році Швьонтек святкувала перемогу на Відкритому чемпіонаті Франції, не програвши жодного сету.