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    Новини

    «Залишайтеся сильними». Найкраща тенісистка світу підтримала Україну після перемоги на Roland Garros

    Іга пообіцяла і далі підтримувати Україну - «Залишайтеся сильними». Найкраща тенісистка світу підтримала Україну після перемоги на Roland Garros
    Іга пообіцяла і далі підтримувати Україну

    Вболівальники відповіли на слова підтримки Україні тривалими та гучними оплесками

    Перша ракетка світу Іга Швентек з Польщі підтримала Україну під час промови на церемонії нагородження переможця Roland Garros.

    У фіналі польська тенісистка розгромила американку Корі Гауфф (6:1, 6:3).

    «Українці, залишайтеся сильними, війна ще продовжується. Після моєї першої промови в Досі я сподівалася, що до наступної ситуація покращиться. Я не буду втрачати надію і надалі вас підтримуватиму», – сказала Швентек.

    Варто зазначити, що вболівальники відповіли на ці слова полячки тривалими та гучними оплесками.

    Також Швентек весь турнір провела з синьо-жовтою стрічкою на кепці.

    Цього року 21-річна полька перемогла на турнірах WTA 1000 у Досі, Індіан-Веллс, Маямі та Римі, а також стала чемпіонкою на турнірі WTA 500 у Штутгарті. Останньою тенісисткою, якій вдалося виграти титул на шести турнірах поспіль, була Жустін Енен у 2007-2008 роках (Торонто, US Open, Штутгарт, Цюрих, WTA Finals, Сідней).

    Нагадаємо, у 2020 році Швьонтек святкувала перемогу на Відкритому чемпіонаті Франції, не програвши жодного сету.

    Теги: росія окупанти теніс війна Україна окупація Roland Garros #stoprussia
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    «Залишайтеся сильними». Найкраща тенісистка світу підтримала Україну після перемоги на Roland Garros