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    Перший кривдник Кличка відновить кар’єру в 50 років

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    Бьорд з одним із чемпіонських титулів&nbsp; - Перший кривдник Кличка відновить кар’єру в 50 років
    Бьорд з одним із чемпіонських титулів 
    Світлина - mega-fight.ru

    Бьорд вигравав срібну медаль Олімпійських ігор у Барселоні

    Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Кріс Бьорд заявив, що прийняв рішення повернутися в професійний бокс. Про це він заявив в інтерв'ю каналу «FightHype».

    «Я відомий своєю спритністю і швидкістю, своїми рефлексами, а вони у мене у повному порядку, хоча мені 50 років. Подивіться на моє тіло. Хто зможе впоратися з дідом? Ніхто. У мене повно енергії, я буду чемпіоном світу в середній вазі», - сказав Бьорд, який завершив кар'єру в 2009 році.

    Примітно, що Бьорд у квітні 2000 року переміг Віталія Кличка через травму українця. Для Кличка-старшого та поразка стала першою у кар’єрі. Володимир Кличко двічі перемагав американця у жовтні 2000 року рішенням суддів, а у квітні 2006 року - технічним нокаутом.

    У професійній кар’єрі Бьорд провів 47 бої в яких виграв 41 раз при п’яти поразках і одній нічиї. В рамках любительської кар’єри американець завоював 275 виграшів при десяти поразках.

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    Віталій Кличко Володимир Кличко бокс
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