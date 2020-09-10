Перший кривдник Кличка відновить кар’єру в 50 років



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Бьорд з одним із чемпіонських титулів Світлина - mega-fight.ru

Бьорд вигравав срібну медаль Олімпійських ігор у Барселоні

Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Кріс Бьорд заявив, що прийняв рішення повернутися в професійний бокс. Про це він заявив в інтерв'ю каналу «FightHype».

«Я відомий своєю спритністю і швидкістю, своїми рефлексами, а вони у мене у повному порядку, хоча мені 50 років. Подивіться на моє тіло. Хто зможе впоратися з дідом? Ніхто. У мене повно енергії, я буду чемпіоном світу в середній вазі», - сказав Бьорд, який завершив кар'єру в 2009 році.

Примітно, що Бьорд у квітні 2000 року переміг Віталія Кличка через травму українця. Для Кличка-старшого та поразка стала першою у кар’єрі. Володимир Кличко двічі перемагав американця у жовтні 2000 року рішенням суддів, а у квітні 2006 року - технічним нокаутом.

У професійній кар’єрі Бьорд провів 47 бої в яких виграв 41 раз при п’яти поразках і одній нічиї. В рамках любительської кар’єри американець завоював 275 виграшів при десяти поразках.