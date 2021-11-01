Петраков замінив у збірній захисника «Динамо» на гравця «Шахтаря»

Через травму Миколенка з національною командою готуватиметься Корнієнко

Захисник «Динамо» Віталій Миколенко зазнав травми та не зможе допомогти збірній України в завершальному матчі відбору чемпіонату світу з Боснією і Герцеговиною. Через це в.о. головного тренера національної команди Олександр Петраков довикликав на збір оборонця донецького «Шахтаря» Віктора Корнієнка.

Збір синьо-жовтих розпочнеться 8 листопада в Києві, повідомляє сайт УАФ. Цього місяця наша команда проведе два матчі: 11 листопада – товариський із Болгарією в Одесі та 16 листопада – офіційний у рамках відбору ЧС-2022 з Боснією і Герцеговиною в Зениці.

Склад збірної України

Воротарі: Андрій П’ятов («Шахтар» Донецьк), Георгій Бущан («Динамо» Київ), Дмитро Різник («Ворскла» Полтава).

Захисники: Олександр Караваєв, Ілля Забарний, Олександр Тимчик (усі – «Динамо» Київ), Микола Матвієнко, Сергій Кривцов, Сергій Корнієнко (всі – «Шахтар» Донецьк), Едуард Соболь («Брюгге», Бельгія), Тарас Качараба («Славія», Чехія).

Півзахисники: Андрій Ярмоленко («Вест Гем», Англія), Тарас Степаненко («Шахтар» Донецьк), Сергій Сидорчук, Віктор Циганков, Микола Шапаренко, Віталій Буяльський (усі – «Динамо» Київ), Олександр Зінченко («Манчестер Сіті», Англія), Руслан Малиновський («Аталанта», Італія), Олександр Зубков («Ференцварош», Угорщина), Віктор Коваленко («Спеція», Італія).

Нападники: Роман Яремчук («Бенфіка», Португалія), Артем Довбик (СК «Дніпро-1»), Данило Сікан («Шахтар» Донецьк), Денис Гармаш («Динамо» Київ).

Турнірна таблиця