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    Петраков замінив у збірній захисника «Динамо» на гравця «Шахтаря»

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    Віктор Корнієнко має замінити в збірній Віталія Миколенка - Петраков замінив у збірній захисника «Динамо» на гравця «Шахтаря»
    Віктор Корнієнко має замінити в збірній Віталія Миколенка
    Фото: УАФ

    Через травму Миколенка з національною командою готуватиметься Корнієнко

    Захисник «Динамо» Віталій Миколенко зазнав травми та не зможе допомогти збірній України в завершальному матчі відбору чемпіонату світу з Боснією і Герцеговиною. Через це в.о. головного тренера національної команди Олександр Петраков довикликав на збір оборонця донецького «Шахтаря» Віктора Корнієнка.

    Збір синьо-жовтих розпочнеться 8 листопада в Києві, повідомляє сайт УАФ. Цього місяця наша команда проведе два матчі: 11 листопада – товариський із Болгарією в Одесі та 16 листопада – офіційний у рамках відбору ЧС-2022 з Боснією і Герцеговиною в Зениці.

    Склад збірної України

    Воротарі: Андрій П’ятов («Шахтар» Донецьк), Георгій Бущан («Динамо» Київ), Дмитро Різник («Ворскла» Полтава).

    Захисники: Олександр Караваєв, Ілля Забарний, Олександр Тимчик (усі – «Динамо» Київ), Микола Матвієнко, Сергій Кривцов, Сергій Корнієнко (всі – «Шахтар» Донецьк), Едуард Соболь («Брюгге», Бельгія), Тарас Качараба («Славія», Чехія).

    Півзахисники: Андрій Ярмоленко («Вест Гем», Англія), Тарас Степаненко («Шахтар» Донецьк), Сергій Сидорчук, Віктор Циганков, Микола Шапаренко, Віталій Буяльський (усі – «Динамо» Київ), Олександр Зінченко («Манчестер Сіті», Англія), Руслан Малиновський («Аталанта», Італія), Олександр Зубков («Ференцварош», Угорщина), Віктор Коваленко («Спеція», Італія).

    Нападники: Роман Яремчук («Бенфіка», Португалія), Артем Довбик (СК «Дніпро-1»), Данило Сікан («Шахтар» Донецьк), Денис Гармаш («Динамо» Київ).

    Турнірна таблиця

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Збірна України Віталій Миколенко Олександр Петраков
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    Петраков замінив у збірній захисника «Динамо» на гравця «Шахтаря»