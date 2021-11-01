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    «Дніпро-1» розтрощив «Минай» і піднявся на четверту сходинку в турнірній таблиці

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    Дніпряни здобули легку перемогу в 3-му турі чемпіонату України - «Дніпро-1» розтрощив «Минай» і піднявся на четверту сходинку в турнірній таблиці
    Дніпряни здобули легку перемогу в 3-му турі чемпіонату України
    Фото: СК Дніпро

    Команда Ігора Йовічевича забила суперникам чотири «сухі» м’ячі

    «Дніпро-1» не мав проблем в матчі 13-го туру чемпіонату України проти «Минаю». Команда Ігора Йовічевича ще до перерви забила три м’ячі – відзначилися Гуцалюк, Довбик і Піхальонок. В другому таймі ще один м’яч записав на свій рахунок Русін.

    Ця перемога стала вже восьмою для дніпрян в поточному чемпіонаті і вони піднялися на четверту сходинку в турнірній таблиці.

    В 13-му турі «Динамо» взяло гору над «Маріуполем» (3:2), «Шахтар» здолав «Десну» (4:1), «Зоря» переграла «Металіст 1925» (6:1).

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    2 листопада «Динамо» зустрінеться з «Барселоною» в Лізі чемпіонів. Перед грою Мірча Луческу відповів на запитання журналістів.

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      Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Дніпро-1» ФК «Минай»
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      «Дніпро-1» розтрощив «Минай» і піднявся на четверту сходинку в турнірній таблиці