«Дніпро-1» розтрощив «Минай» і піднявся на четверту сходинку в турнірній таблиці

Команда Ігора Йовічевича забила суперникам чотири «сухі» м’ячі

«Дніпро-1» не мав проблем в матчі 13-го туру чемпіонату України проти «Минаю». Команда Ігора Йовічевича ще до перерви забила три м’ячі – відзначилися Гуцалюк, Довбик і Піхальонок. В другому таймі ще один м’яч записав на свій рахунок Русін.

Ця перемога стала вже восьмою для дніпрян в поточному чемпіонаті і вони піднялися на четверту сходинку в турнірній таблиці.

В 13-му турі «Динамо» взяло гору над «Маріуполем» (3:2), «Шахтар» здолав «Десну» (4:1), «Зоря» переграла «Металіст 1925» (6:1).

2 листопада «Динамо» зустрінеться з «Барселоною» в Лізі чемпіонів. Перед грою Мірча Луческу відповів на запитання журналістів.







