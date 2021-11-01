Луческу впевнений, що «Динамо» проведе яскравий матч проти «Барселони»

Наставник киян впевнений у своїй команді перед грою Ліги чемпіонів

2 листопада київське «Динамо» проведе матч 4-го туру групового турніру Ліги чемпіонів проти «Барселони». Перед грою тренер столичного клубу Мірча Луческу відповів на запитання журналістів.

«На гру з Барселоною» не треба нікого мотивувати. І втрати іспанськоє команди не позначаться на її грі, – розповів Луческу. – Будь-який гравець, який приїхав сюди, є якісним. У нас немає гравця, за якого відступні мільярд, а у них є. Але ми маємо хороших якісних гравців.

Відсутність Піке компенсує Гарсія, Агуеро не особливо грав останнім часом. Тому не скажу, що його відсутність є проблемою для «Барселони». Тим більше, що є Депай. Наразі він є ударною силою команди. Грає добре та забиває. Але я впевнений, ми зіграємо добрий матч завтра.

Я хотів би, щоб усі вболівальники, які будуть присутні на матчі, підтримували команду та штовхали її вперед».

Матч «Динамо» – «Барселона» розпочнеться 2 листопада о 22:00. Де дивитися.