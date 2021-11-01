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    Луческу впевнений, що «Динамо» проведе яскравий матч проти «Барселони»

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    Мірча Луческу впевнений у своїх футболістах - Луческу впевнений, що «Динамо» проведе яскравий матч проти «Барселони»
    Мірча Луческу впевнений у своїх футболістах
    Фото: ФК Динамо

    Наставник киян впевнений у своїй команді перед грою Ліги чемпіонів

    2 листопада київське «Динамо» проведе матч 4-го туру групового турніру Ліги чемпіонів проти «Барселони». Перед грою тренер столичного клубу Мірча Луческу відповів на запитання журналістів.

    «На гру з Барселоною» не треба нікого мотивувати. І втрати іспанськоє команди не позначаться на її грі, – розповів Луческу. – Будь-який гравець, який приїхав сюди, є якісним. У нас немає гравця, за якого відступні мільярд, а у них є. Але ми маємо хороших якісних гравців.

    Відсутність Піке компенсує Гарсія, Агуеро не особливо грав останнім часом. Тому не скажу, що його відсутність є проблемою для «Барселони». Тим більше, що є Депай. Наразі він є ударною силою команди. Грає добре та забиває. Але я впевнений, ми зіграємо добрий матч завтра.

    Я хотів би, щоб усі вболівальники, які будуть присутні на матчі, підтримували команду та штовхали її вперед».

    Матч «Динамо» – «Барселона» розпочнеться 2 листопада о 22:00. Де дивитися.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо» Мірча Луческу ФК Барселона
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    Луческу впевнений, що «Динамо» проведе яскравий матч проти «Барселони»