Підгрушна не потрапила в заявку збірної України на естафету в Рупольдингу
- Сьогодні, 17:14
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Замість капітана збірної на останньому етапі виступить Меркушина
Президент Федерації біатлону України Володимир Бринзак назвав склад жіночої національної команди на естафету в Рупольдингу.
На першому етапі в гонці буде Валентина Семеренко, яка не брала участі в естафеті в Обергофі, другий етап побіжить Юлія Джима, третій - Віта Семеренко, а Анастасія Меркушина буде завершувати гонку.
Склад збірної України:
2-1. Валентина Семеренко
2-2. Юлія Джима
2-3. Віта Семеренко
2-4. Анастасія Меркушина
Зазначимо, що Олена Підгрушна вперше в сезоні не потрапила до складу збірної України в естафеті.
Жіноча естафета в Рупольдінгу відбудеться 13 січня. Початок гонки о 15:30.
Нагадаємо, 12 грудня відбулася чоловіча естафета, в якій збірна України зайняла 15 місце.
Джерело: xsport.ua