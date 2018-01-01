Підгрушна не потрапила в заявку збірної України на естафету в Рупольдингу

Замість капітана збірної на останньому етапі виступить Меркушина

Президент Федерації біатлону України Володимир Бринзак назвав склад жіночої національної команди на естафету в Рупольдингу. На першому етапі в гонці буде Валентина Семеренко, яка не брала участі в естафеті в Обергофі, другий етап побіжить Юлія Джима, третій - Віта Семеренко, а Анастасія Меркушина буде завершувати гонку. Склад збірної України: