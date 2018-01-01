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    Підгрушна не потрапила в заявку збірної України на естафету в Рупольдингу

    Замість капітана збірної на останньому етапі виступить Меркушина
    Президент Федерації біатлону України Володимир Бринзак назвав склад жіночої національної команди на естафету в Рупольдингу. На першому етапі в гонці буде Валентина Семеренко, яка не брала участі в естафеті в Обергофі, другий етап побіжить Юлія Джима, третій - Віта Семеренко, а Анастасія Меркушина буде завершувати гонку. Склад збірної України:
    • Сьогодні, 17:14
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    Фото: Getty Images
    Фото: Getty Images

    Замість капітана збірної на останньому етапі виступить Меркушина

    Президент Федерації біатлону України Володимир Бринзак назвав склад жіночої національної команди на естафету в Рупольдингу.

    На першому етапі в гонці буде Валентина Семеренко, яка не брала участі в естафеті в Обергофі, другий етап побіжить Юлія Джима, третій - Віта Семеренко, а Анастасія Меркушина буде завершувати гонку.

    Склад збірної України:

    2-1. Валентина Семеренко

    2-2. Юлія Джима

    2-3. Віта Семеренко

    2-4. Анастасія Меркушина

    Зазначимо, що Олена Підгрушна вперше в сезоні не потрапила до складу збірної України в естафеті.

    Жіноча естафета в Рупольдінгу відбудеться 13 січня. Початок гонки о 15:30.

    Нагадаємо, 12 грудня відбулася чоловіча естафета, в якій збірна України зайняла 15 місце.

    Джерело: xsport.ua

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