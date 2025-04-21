Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Пішов з життя легендарний аргентинський футболіст

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
Пішов з життя легендарний аргентинський футболіст
Гатті провів 18 матчів за збірну Аргентини

Здоров'я Гатті було підірвано коронавірусом, важко перенесеним п'ять років тому

Колишній голкіпер збірної Аргентини, ексгравець аргентинських «Бока Хуніорс» та «Рівер Плейт» Уго Орландо Гатті помер у лікарні Піровано (Буенос-Айрес), де знаходився останні два місяці. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на As.

Гатті пішов із життя у віці 80 років. Два місяці тому ексфутболіст гуляв із собакою вулицею, впав і сильно пошкодив стегно. Гатті госпіталізували та зробили операцію, проте після неї почалися ускладнення.

За інформацією джерела, колишній футболіст підхопив пневмонію, а також страждав на гостру ниркову недостатність. Крім того, здоров'я Гатті було підірвано коронавірусом, важко перенесеним п'ять років тому. Сукупність цих хвороб спричинила смерть легендарного голкіпера.

Гатті провів 18 матчів за збірну Аргентини. У складі «Бока Хуніорс» він тричі ставав чемпіоном Аргентини, взяв два Кубки Лібертадорес і здобув перемогу в Міжконтинентальному кубку 1977 року.

Своє прізвисько «Божевльний» Гатті отримав за інноваційний стиль гри, який раніше голкіперами не практикувався. Він покладався на вибір позиції, а не на блискавичну реакцію.

Був одним з перших голкіперів, що регулярно грали як ліберо, далеко виходячи зі штрафної і починаючи атаки своєї команди. Цей, згодом доволі розповсюджений, стиль вортарської гри тоді не завжди знаходив розуміння у тренерів, зокрема у збірній, де Гатті за багаторічну кар'єру основним гравцем так й не став.

Був майстром відбиття пенальті. Посідає третє місце у списку найкращих аргентинських воротарів XX століття згідно з опитуванням IFFHS.

Нагадаємо, на 50-му році життя помер видатний український легкоатлет Геннадій Горбенко.

Горбенко став першим чемпіоном світу серед юніорів з легкої атлетики за часів незалежної України.

Також він був учасником Олімпійських ігор 2000 року у Сіднеї на дистанції 400 метрів з бар'єрами. Тоді Горбенко зміг пробитися до фіналу змагань, де посів восьме підсумкове місце.

«Висловлюємо щирі співчуття рідним, друзям та всім, хто знав Геннадія. Його сила духу, талант і любов до спорту завжди будуть прикладом для майбутніх поколінь», – йдеться у дописі Федерації легкої атлетики України.

Як повідомлялося, шестиразовий олімпійський чемпіон зі спортивної гімнастики японець Акінорі Накаяма помер на 83-му році життя.

Причиною смерті Накаями став рак шлунка.

Накаяма завоював чотири золоті медалі на Олімпійських іграх 1968 року у Мехіко (кільця, бруси, перекладина, командне багатоборство). Ще дві золоті олімпійські нагороди він здобув у 1972 році у Мюнхені (кільця, команда). Також на його рахунку ще два срібла та дві бронзи Олімпіад.

Крім того, Накаяма виборов 12 медалей на чемпіонатах світу, включаючи сім золотих. На честь легендарного японця названо один із елементів у вправах на кільцях – маневр розгойдування «Накаяма» .

У 2005 році Накаяма був включений до Всесвітньої зали слави гімнастики.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ смерть

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ресторан INCH був відкритий у 2024 році Олександром Зінченком і його дружиною Владою Седан
Мілевський відвідав ресторан Зінченка у Києві (відео)
17 квiтня, 12:16
У 2008 та 2010 роках Хаміс ставав чемпіоном світу у приміщенні
У Судані внаслідок артилерійського обстрілу загинув дворазовий чемпіон світу з легкої атлетики
14 квiтня, 16:34
Алієву одягли кайданки
У Києві затримано відомого футболіста
12 квiтня, 17:59
Лабораторія «Діла» на вулиці Гарматна, 39 В
У Києві у лабораторії «Діла» помер чоловік
10 квiтня, 05:03
«Барселона» сьогодні зіграє з «Боруссією»
«Барселона» – «Боруссія», «ПСЖ» – «Астон Вілла»: де дивитися матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів
9 квiтня, 14:47
За перемогу у номінації Найкращий гравець лютого-березня змагатимуться динамівцв Буяльський та Ванат
Стали відомі претенденти на звання найкращого гравця УПЛ у лютому та березні
4 квiтня, 12:24
Горбенко був учасником Олімпійських ігор 2000 року у Сіднеї на дистанції 400 метрів з бар'єрами
Помер перший в історії незалежної України чемпіон світу серед юніорів з легкої атлетики
29 березня, 10:40
Дані Алвес здобув 43 титули за свою професійну кар'єру
Звинувачення Дані Алвеса у зґвалтуванні: у справі стався несподіваний поворот
28 березня, 13:40
Беркін Уста брав участь у зимових Олімпійських іграх 2022 року у Пекіні
24-річний учасник Олімпіади та його батько загинули під час пожежі у готелі
27 березня, 18:49

Новини

Манєвська здобула бронзу чемпіонату Європи з важкої атлетики
Манєвська здобула бронзу чемпіонату Європи з важкої атлетики
Пішов з життя легендарний аргентинський футболіст
Пішов з життя легендарний аргентинський футболіст
З ворожого полону вдалося повернути родича української тенісистки Цуренко
З ворожого полону вдалося повернути родича української тенісистки Цуренко
Світоліна виграла турнір у Франції
Світоліна виграла турнір у Франції
Чемпіонат світу з хокею: жіноча збірна України посіла третє місце у своєму дивізіоні
Чемпіонат світу з хокею: жіноча збірна України посіла третє місце у своєму дивізіоні
Онофрійчук здобула ще одну нагороду Кубка світу з художньої гімнастики
Онофрійчук здобула ще одну нагороду Кубка світу з художньої гімнастики

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
205K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 21 квітня: ситуація на фронті
74K
Карта повітряних тривог України онлайн 21 квітня 2025
48K
Епіфаній розповів, коли закінчиться війна
43K
Епіфаній пояснив, чому Бог допустив війну в Україні
31K
Як святять паски віряни Московської і Української церков. Відео черг у Рівному
16K
21 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 05:49
Митрополит Епіфаній привітав українців з Великоднем (відео)
Вчора, 04:43
Пентагон: США скоротять військову присутність у Сирії
19 квiтня, 02:52
В Україні оголошено відбій повітряної тривоги
18 квiтня, 14:32
США завдали удару по паливному порту єменських хуситів
18 квiтня, 03:49
Нацбанк розповів про наслідки торговельної війни Трампа для України
17 квiтня, 15:33

Прес-релізи

YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
16 квiтня, 18:42
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua