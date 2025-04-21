Пішов з життя легендарний аргентинський футболіст

Здоров'я Гатті було підірвано коронавірусом, важко перенесеним п'ять років тому

Колишній голкіпер збірної Аргентини, ексгравець аргентинських «Бока Хуніорс» та «Рівер Плейт» Уго Орландо Гатті помер у лікарні Піровано (Буенос-Айрес), де знаходився останні два місяці. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на As.

Гатті пішов із життя у віці 80 років. Два місяці тому ексфутболіст гуляв із собакою вулицею, впав і сильно пошкодив стегно. Гатті госпіталізували та зробили операцію, проте після неї почалися ускладнення.

За інформацією джерела, колишній футболіст підхопив пневмонію, а також страждав на гостру ниркову недостатність. Крім того, здоров'я Гатті було підірвано коронавірусом, важко перенесеним п'ять років тому. Сукупність цих хвороб спричинила смерть легендарного голкіпера.

Гатті провів 18 матчів за збірну Аргентини. У складі «Бока Хуніорс» він тричі ставав чемпіоном Аргентини, взяв два Кубки Лібертадорес і здобув перемогу в Міжконтинентальному кубку 1977 року.

Своє прізвисько «Божевльний» Гатті отримав за інноваційний стиль гри, який раніше голкіперами не практикувався. Він покладався на вибір позиції, а не на блискавичну реакцію.

Був одним з перших голкіперів, що регулярно грали як ліберо, далеко виходячи зі штрафної і починаючи атаки своєї команди. Цей, згодом доволі розповсюджений, стиль вортарської гри тоді не завжди знаходив розуміння у тренерів, зокрема у збірній, де Гатті за багаторічну кар'єру основним гравцем так й не став.

Був майстром відбиття пенальті. Посідає третє місце у списку найкращих аргентинських воротарів XX століття згідно з опитуванням IFFHS.

Нагадаємо, на 50-му році життя помер видатний український легкоатлет Геннадій Горбенко.

Горбенко став першим чемпіоном світу серед юніорів з легкої атлетики за часів незалежної України.

Також він був учасником Олімпійських ігор 2000 року у Сіднеї на дистанції 400 метрів з бар'єрами. Тоді Горбенко зміг пробитися до фіналу змагань, де посів восьме підсумкове місце.

«Висловлюємо щирі співчуття рідним, друзям та всім, хто знав Геннадія. Його сила духу, талант і любов до спорту завжди будуть прикладом для майбутніх поколінь», – йдеться у дописі Федерації легкої атлетики України.

Як повідомлялося, шестиразовий олімпійський чемпіон зі спортивної гімнастики японець Акінорі Накаяма помер на 83-му році життя.

Причиною смерті Накаями став рак шлунка.

Накаяма завоював чотири золоті медалі на Олімпійських іграх 1968 року у Мехіко (кільця, бруси, перекладина, командне багатоборство). Ще дві золоті олімпійські нагороди він здобув у 1972 році у Мюнхені (кільця, команда). Також на його рахунку ще два срібла та дві бронзи Олімпіад.

Крім того, Накаяма виборов 12 медалей на чемпіонатах світу, включаючи сім золотих. На честь легендарного японця названо один із елементів у вправах на кільцях – маневр розгойдування «Накаяма» .

У 2005 році Накаяма був включений до Всесвітньої зали слави гімнастики.