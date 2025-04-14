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У Судані внаслідок артилерійського обстрілу загинув дворазовий чемпіон світу з легкої атлетики

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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У Судані внаслідок артилерійського обстрілу загинув дворазовий чемпіон світу з легкої атлетики
У 2008 та 2010 роках Хаміс ставав чемпіоном світу у приміщенні
фото: Reuters

«Він був не просто бігуном – він біг, ніби ніс на плечах всю країну»

Суданська преса повідомляє про загибель одного з найтитулованіших легкоатлетів в історії країни – Абубакера Какі Хаміса.

Згідно з інформацією джерел, 35-річний Хаміс став жертвою мінометного снаряда, який влучив у його будинок в Ель-Фаширі. Зазначається, що спортсмен загинув на місці, а кілька членів його родини були поранені.

Абубакер був не просто легкоатлетом, а справжнім символом суданського спорту.

На чемпіонаті світу 2011 року він завоював срібну медаль на дистанції 800 метрів.

У 2008 та 2010 роках Хаміс ставав чемпіоном світу у приміщенні.

«Він був не просто бігуном – він біг, ніби ніс на плечах всю країну», – писали про нього світові спортивні ЗМІ.

У 2008 році Хаміс представляв Судан на Олімпійських іграх у Пекіні та ніс національний прапор на церемонії відкриття. 

На Олімпіаді-2012 він пробився до фіналу на дистанції 800 метрів та посів сьоме підсумкове місце.

Нагадаємо, на війні загинув 28-річний боксер з Тернопільської області, майстер спорту України Володимир Мандзюк. Про це написали на facebook-сторінці Асоціації боксу України.

«На щиті додому, на Тернопільщину, повертається Володимир Мандзюк, позивний Воха. Багаторазовий чемпіон і призер всеукраїнських і міжнародних турнірів, чемпіон України серед студентів. Боєць на ринзі та безстрашний воїн на полі битви. Володимир був справжнім – чесним, надійним, щирим», – ідеться у дописі.

У Микулинецькій територіальній громаді повідомили, що загинув захисник 9 квітня 2025 року під час виконання оперативно-бойового завдання біля села Олексіївка на Сумщині.

«Володимир був сильною вольовою людиною. Професійно займався боксом і у цьому досяг значних успіхів. Прославив своїми перемогами нашу громаду та Тернопільську область. Володимир не встиг створити сім’ю, бо захист Батьківщини став тим священним обов’язком, за який віддав своє життя», – кажуть у громаді.

Теги: смерть легка атлетика війна Судан Африка

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