Стали відомі претенденти на звання найкращого гравця УПЛ у лютому та березні
Голосування триватиме до 7 квітня
Українська Прем’єр-Ліга (УПЛ) проводить голосування для визначення найкращих тренера та гравця місяця в Чемпіонаті УПЛ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УПЛ.
Схема визначення лауреатів традиційна: спочатку експерти визначають квартети номінантів, а далі до справи долучаються уболівальники.
Допомагали визначати головних претендентів на звання Найкращого тренера місяця в УПЛ та Найкращого гравця місяця в УПЛ коментатори та експерти УПЛ ТБ, а також представники ЗМІ. Цього разу було розглянуто 35 анкет. Називалися прізвища 8 тренерів та 32 футболістів.
До фінального раунду, на якому уболівальники визначать переможців та колективно назвуть Найкращого тренера лютого-березня в УПЛ та Найкращого гравця лютого-березня в УПЛ, вийшли представники п’яти клубів — «Вереса», «Динамо», «Інгульця», «Карпат» та «Олександрії».
На звання Найкращого тренера лютого-березня претендують
- Василь Кобін («Інгулець»),
- Владислав Лупашко («Карпати»),
- Руслан Ротань («Олександрія»),
- Олег Шандрук («Верес»).
За перемогу у номінації Найкращий гравець лютого-березня заочно змагатимуться
- Бруніньйо («Карпати»),
- Віталій Буяльський («Динамо»),
- Владислав Ванат («Динамо»),
- Олександр Філіппов («Олександрія»).
Проголосувати можна за посиланням.
Голосування триватиме до 7 квітня (12:00).
Як повідомлялося, 3 квітня в Будинку футболу відбулося жеребкування 1/2 фіналу Кубка України сезону-2024/2025.
У церемонії жеребкування взяли участь головний тренер юнацької збірної України U-20 Дмитро Михайленко та спортивний журналіст Володимир Звєров.
Кубок України. 1/2 фіналу
- «Буковина» (Чернівці) – «Динамо» (Київ)
- «Полісся» (Житомир) – «Шахтар» (Донецьк)
4 березня Виконком УАФ визначив місце проведення фінального матчу Кубку України сезону-2024/2025.
Вирішальний поєдинок за почесний трофей заплановано на 14 травня на Центральному стадіоні міста Житомир. Про час початку гри буде повідомлено додатково, після відповідних консультацій із командами-учасницями та транслятором.
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