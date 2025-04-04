Стали відомі претенденти на звання найкращого гравця УПЛ у лютому та березні

За перемогу у номінації Найкращий гравець лютого-березня змагатимуться динамівцв Буяльський та Ванат

Голосування триватиме до 7 квітня

Українська Прем’єр-Ліга (УПЛ) проводить голосування для визначення найкращих тренера та гравця місяця в Чемпіонаті УПЛ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УПЛ.

Схема визначення лауреатів традиційна: спочатку експерти визначають квартети номінантів, а далі до справи долучаються уболівальники.

Допомагали визначати головних претендентів на звання Найкращого тренера місяця в УПЛ та Найкращого гравця місяця в УПЛ коментатори та експерти УПЛ ТБ, а також представники ЗМІ. Цього разу було розглянуто 35 анкет. Називалися прізвища 8 тренерів та 32 футболістів.

До фінального раунду, на якому уболівальники визначать переможців та колективно назвуть Найкращого тренера лютого-березня в УПЛ та Найкращого гравця лютого-березня в УПЛ, вийшли представники п’яти клубів — «Вереса», «Динамо», «Інгульця», «Карпат» та «Олександрії».

На звання Найкращого тренера лютого-березня претендують

Василь Кобін («Інгулець»),

Владислав Лупашко («Карпати»),

Руслан Ротань («Олександрія»),

Олег Шандрук («Верес»).

За перемогу у номінації Найкращий гравець лютого-березня заочно змагатимуться

Бруніньйо («Карпати»),

Віталій Буяльський («Динамо»),

Владислав Ванат («Динамо»),

Олександр Філіппов («Олександрія»).

Проголосувати можна за посиланням.

Голосування триватиме до 7 квітня (12:00).

Як повідомлялося, 3 квітня в Будинку футболу відбулося жеребкування 1/2 фіналу Кубка України сезону-2024/2025.

У церемонії жеребкування взяли участь головний тренер юнацької збірної України U-20 Дмитро Михайленко та спортивний журналіст Володимир Звєров.

Кубок України. 1/2 фіналу

«Буковина» (Чернівці) – «Динамо» (Київ)

«Полісся» (Житомир) – «Шахтар» (Донецьк)

4 березня Виконком УАФ визначив місце проведення фінального матчу Кубку України сезону-2024/2025.

Вирішальний поєдинок за почесний трофей заплановано на 14 травня на Центральному стадіоні міста Житомир. Про час початку гри буде повідомлено додатково, після відповідних консультацій із командами-учасницями та транслятором.