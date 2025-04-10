У Києві у лабораторії «Діла» помер чоловік

Після смерті чоловіка прийом пацієнтів зупинили

Вранці, 9 квітня, у лабораторії «Діла» у Києві помер чоловік. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на джерела у правоохоронних органах.

В одному із відділень лабораторії «Діла» у Києві помер 50-річний чоловік. Після його смерті прийом пацієнтів було зупинено, а на місце події прибула поліція для з’ясування всіх деталей.

Раніше ми писали, що столичні поліцейські затримали чоловіка, який напав на 27-річну киянку, нанісши декілька ударів ножем у живіт після отриманого зауваження. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на відділ комунікації поліції Києва.

Повідомляється, шо на днях до поліції Києва надійшло повідомлення від медиків про те, що вони з багатоповерхового будинку у Дніпровському районі госпіталізували жінку з ножовим пораненням.

«Слідчо-оперативна група територіального підрозділу, яка прибула на місце події, з’ясувала, що зловмисник прийшов до знайомої, але двері йому не відчинили. Тоді чоловік став голосно кричати та бити ногами у двері, в коридор вийшла 27-річна сусідка та зробила йому зауваження. У відповідь зловмисник дістав ніж та завдав дівчині декілька ударів у живіт і кинувся втікати», – повідомили правоохоронці.

Нагадаємо, поліція затримала зловмисника, який вчинив стрілянину в Оболонському районі столиці. Унаслідок події поранення отримав місцевий житель. Його госпіталізовано до лікарняного закладу у тяжкому стані. У результаті проведених заходів поліцейські виявили автомобіль нападника та затримали стрілка. Ним виявися 52-річний киянин, з ним наразі тривають слідчі дії.

До слова, у Києві чоловік хотів вистрибнути з пʼятого поверху лікарні. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на комунальну організацію «Муніципальна охорона».

Повідомляється, що охоронникам «Муніципальної охорони» разом із медперсоналом вдалося відволікти увагу чоловіка до приїзду його родичів та представників профільних служб. Завдяки спільним зусиллям вдалося попередити трагедію