Помер перший чемпіон світу серед юніорів з легкої атлетики в історії незалежної України

Горбенко був учасником Олімпійських ігор 2000 року у Сіднеї на дистанції 400 метрів з бар'єрами

Горбенко став першим чемпіоном світу серед юніорів з легкої атлетики за часів незалежної України

На 50-му році життя помер видатний український легкоатлет Геннадій Горбенко. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу Федерації легкої атлетики України.

Горбенко став першим чемпіоном світу серед юніорів з легкої атлетики за часів незалежної України.

Також він був учасником Олімпійських ігор 2000 року у Сіднеї на дистанції 400 метрів з бар'єрами. Тоді Горбенко зміг пробитися до фіналу змагань, де посів восьме підсумкове місце.

Вшанування і прощання з Геннадієм відбудеться 31 березня о 12:00 за адресою: Підгородне (Дніпропетровська область) , Центральна вулиця, 43, Свято-Іоанно-Богословський храм.

«Висловлюємо щирі співчуття рідним, друзям та всім, хто знав Геннадія. Його сила духу, талант і любов до спорту завжди будуть прикладом для майбутніх поколінь», – йдеться у дописі Федерації легкої атлетики України.

Нагадаємо, шестиразовий олімпійський чемпіон зі спортивної гімнастики японець Акінорі Накаяма помер 9 березня на 83-му році життя.

Причиною смерті Накаями став рак шлунка.

Накаяма завоював чотири золоті медалі на Олімпійських іграх 1968 року у Мехіко (кільця, бруси, перекладина, командне багатоборство). Ще дві золоті олімпійські нагороди він здобув у 1972 році у Мюнхені (кільця, команда). Також на його рахунку ще два срібла та дві бронзи Олімпіад.

Крім того, Накаяма виборов 12 медалей на чемпіонатах світу, включаючи сім золотих. На честь легендарного японця названо один із елементів у вправах на кільцях – маневр розгойдування «Накаяма» .

У 2005 році Накаяма був включений до Всесвітньої зали слави гімнастики.

Як повідомлялося, чотириразова чемпіонка Європи з футболу у складі збірної Німеччини Доріс Фітшен померла на 57-му році життя.

Зазначається, що Фітшен померла «після тривалої та тяжкої хвороби».

Фітшен провела 144 матчі у складі збірної Німеччини. Вона була чотириразовою чемпіонкою Європи. За підсумками чемпіонату Європи 1989 року була визнана найкращим гравцем турніру

Разом із збірною Німеччини вона здобула бронзову медаль на Олімпійських іграх 2000 року в Сіднеї.

Також Доріс Фіштен неодноразово ставала чемпіонкою Німеччини та вигравала Кубок Німеччини.