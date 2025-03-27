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24-річний учасник Олімпіади та його батько загинули під час пожежі у готелі

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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24-річний учасник Олімпіади та його батько загинули під час пожежі у готелі
Беркін Уста брав участь у зимових Олімпійських іграх 2022 року у Пекіні
фото: dpa

Після пожежі турецька влада провела розслідування, яке виявило в готелі 35 порушень правил пожежної безпеки

Гірськолижник Беркін Уста та його батько загинули через пожежу в готелі на курорті Улудаг у Туреччині. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Milliyet.

Під час пожежі, яка сталася у дев'ятиповерховому готелі, 24-річний турецький спортсмен та його 57-річний батько Яхья Уста перебували у номері на п'ятому поверсі. Після пожежі турецька влада провела розслідування, яке виявило в готелі 35 порушень правил пожежної безпеки.

Беркін Уста брав участь у зимових Олімпійських іграх 2022 року у Пекіні. Він виступав у гігантському слаломі, посівши 43 місце.

Також він брав участь у юніорському чемпіонаті світу 2019 року та посів там 68-е місце.

Нагадаємо, шестиразовий олімпійський чемпіон зі спортивної гімнастики японець Акінорі Накаяма помер 9 березня на 83-му році життя.

Причиною смерті Накаями став рак шлунка.

Накаяма завоював чотири золоті медалі на Олімпійських іграх 1968 року у Мехіко (кільця, бруси, перекладина, командне багатоборство). Ще дві золоті олімпійські нагороди він здобув у 1972 році у Мюнхені (кільця, команда). Також на його рахунку ще два срібла та дві бронзи Олімпіад.

Крім того, Накаяма виборов 12 медалей на чемпіонатах світу, включаючи сім золотих. На честь легендарного японця названо один із елементів у вправах на кільцях – маневр розгойдування «Накаяма» .

У 2005 році Накаяма був включений до Всесвітньої зали слави гімнастики.

Як повідомлялося, чотириразова чемпіонка Європи з футболу у складі збірної Німеччини Доріс Фітшен померла на 57-му році життя

Зазначається, що Фітшен померла «після тривалої та тяжкої хвороби».

Фітшен провела 144 матчі у складі збірної Німеччини. Вона була чотириразовою чемпіонкою Європи. За підсумками чемпіонату Європи 1989 року була визнана найкращим гравцем турніру

Разом із збірною Німеччини вона здобула бронзову медаль на Олімпійських іграх 2000 року в Сіднеї.

Також Доріс Фіштен неодноразово ставала чемпіонкою Німеччини та вигравала Кубок Німеччини.

Теги: гірські лижі смерть Туреччина Олімпіада

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