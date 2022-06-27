  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
  4. Польський тенісист вигадав, як допомогти Україні під час гри на Wimbledon
рус
    Новини

    Польський тенісист вигадав, як допомогти Україні під час гри на Wimbledon

    Хуркач стартує на Wimbledon-2022 вже 27 червня - Польський тенісист вигадав, як допомогти Україні під час гри на Wimbledon
    Хуркач стартує на Wimbledon-2022 вже 27 червня
    фото з відкритих джерел

    Відомий у Польщі тенісист зобов'язався жертвувати €100 за кожен ейс

    Десята ракетка світу Хуберт Хуркач візьме участь у британському турнірі «Великого шолома» – Wimbledon-2022.

    25-річний польський спортсмен на своїй сторінці в соціальній мережі Twitter повідомив, що жертвуватиме на благодійність 100 євро за кожен вчинений ним ейс на турнірі.

    «Я хотів би оголосити, що я зобов'язуюся жертвувати €100 за кожен ейс, що випав на Wimbledon-2022, щоб допомогти підтримати народ України. Сподіваюся, моя подача працює добре!» – заявив Хуркач.

    Хуркач стартує на Wimbledon-2022 вже 27 червня. У першому колі турніру поляк зустрінеться з іспанцем Алехандро Давидович-Фокіною (38-ю в рейтингу ATP).

    Нагадаємо, останній турнір Хуберта Хуркача був переможним. У Галлі (Німеччина) у фіналі він здолав російського тенісиста Данила Медведєва з рахунком 6:1, 6:4. Від турніру на Мальорці поляк відмовився.

    Минулого року на Wimbledon поляк зміг досягти півфіналу, де поступився італійцю Маттео Берреттіні.

    Також білоруський спортсмен виставить на аукціон свою медаль, щоб допомогти ЗСУ.

    Раніше відомий боксер написав зворушливий пост про Віталія Кличка та українців.

    Світові боксери не вперше звертаються зі словами підтримки до українців. Раніше легенда світового боксу американець Майк Тайсон висловив підтримку українському народу.

    Раніше боксер поділився своєю думкою щодо масштабної військової агресії Росії проти України, а також оцінив активну участь братів Кличків в обороні нашої країни.

    Теги: росія окупанти ЗСУ війна Wimbledon Україна аукціон благодійність окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Польський тенісист вигадав, як допомогти Україні під час гри на Wimbledon