Польський тенісист вигадав, як допомогти Україні під час гри на Wimbledon

Хуркач стартує на Wimbledon-2022 вже 27 червня

Відомий у Польщі тенісист зобов'язався жертвувати €100 за кожен ейс

Десята ракетка світу Хуберт Хуркач візьме участь у британському турнірі «Великого шолома» – Wimbledon-2022.

25-річний польський спортсмен на своїй сторінці в соціальній мережі Twitter повідомив, що жертвуватиме на благодійність 100 євро за кожен вчинений ним ейс на турнірі.

Każdy mój as zaserwowany na Wimbledonie to 100 euro, które przekażę na pomoc dla obywateli Ukrainy. Mam nadzieję, że będzie ich mnóstwo #acesforaid pic.twitter.com/h6aGpacDrb — Hubert Hurkacz (@HubertHurkacz) June 26, 2022

«Я хотів би оголосити, що я зобов'язуюся жертвувати €100 за кожен ейс, що випав на Wimbledon-2022, щоб допомогти підтримати народ України. Сподіваюся, моя подача працює добре!» – заявив Хуркач.

Хуркач стартує на Wimbledon-2022 вже 27 червня. У першому колі турніру поляк зустрінеться з іспанцем Алехандро Давидович-Фокіною (38-ю в рейтингу ATP).

Нагадаємо, останній турнір Хуберта Хуркача був переможним. У Галлі (Німеччина) у фіналі він здолав російського тенісиста Данила Медведєва з рахунком 6:1, 6:4. Від турніру на Мальорці поляк відмовився.

Минулого року на Wimbledon поляк зміг досягти півфіналу, де поступився італійцю Маттео Берреттіні.

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