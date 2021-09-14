Сім'я дитини із рідкісною хворобою віддала 23 млн грн на благодійність

Маленький українець виграв ліки у лотерею, тож зібрані гроші батьки передали іншим хворим дітям

Сім’я Арсена Бориса з міста Скалат на Тернопільщині передала понад 23 млн грн на лікування трьох хворих на спінальну м'язову атрофію (СМА) дітей. Влітку цього року Арсен Борис виграв ліки від СМА у лотереї, тож його батьки вирішили віддати зібрані гроші трьом дітям, у яких є та сама хвороба. Про отримані кошти від батьків Арсена Бориса повідомила мама тернополянина Максима Антонишина, якому також збирають гроші на укол Zolgensma. Про це пише zaxid.net.

Юлія Антонишин повідомила, що отримала від батьків Арсена Бориса 5 млн грн, тож тепер у них є 18 млн грн для уколу від СМА. Для придбання уколу Zolgensma, який коштує близько 2 млн доларів, сім'я Антонишин має зібрати ще 33 млн грн. І часу для благодійного збору залишилося мало – зараз хлопчику рік і 10 місяців, а ліки треба вколоти до двох років, інакше вони будуть неефективними.

«18 млн грн — це лише 35% від потрібної суми. А укол Максим має прийняти до того, як йому виповниться два роки. Зараз ми маємо часу лише до кінця жовтня добрати достатню суму грошей», — розповідає мама Максима Юлія Антонишин.

Жінка додає, що зараз її син приймає ліки, які допомагають підтримувати його функції. Юлія навіть відзначає прогрес у розвитку сина, але каже, що цього недостатньо, щоб він повноцінно розвивався та міг ходити.

«Максим приймає сироп від швейцарської фармацевтичної фірми Roche. Ці ліки передані як гуманітарна допомога. Він повинен пити цей сироп кожен день в одну й ту саму годину до кінця свого життя. Але ефективність є – він почав перевертатися на животик, а раніше цього не міг зробити», — розповідає Юлія.

Сім'я Арсена Бориса виграла рятівний укол Zolgensma у благодійну лотерею. Після цього вирішили зібрані кошти передати іншим дітям, які хворіють на СМА.

Окрім Максима Антонишина, 17 млн грн перерахували Єгору Кудрявському із Броварів, для якого вже закрили збір коштів.

«Ми передали 17 млн грн сім'ї Єгора Кудрявського. Чому Єгор? Тому що збір Єгорка мав найвищий відсоток на час, коли ми повернулися додому, від суми, яку їм виставила клініка (із знижкою). І сьогодні на їхній сторінці ми бачимо слова, на які вони чекали цілих 11 місяців: «Збір закрито!», — написала в соцмережі Надія Борис.

Ще 100 тис. грн передали шестимісячній дівчинці Олівії, в якої теж діагностували СМА. Ця сума надійшла батькам Арсена від скриньок вже після закриття збору коштів.

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