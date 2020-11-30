Найкращі. Як у Києві визначали європейську приму художньої гімнастики (фото)

Чемпіонкою Європи в особистому багатоборстві стала Ліной Ашрам з Ізраїлю

Недільного вечора, 29 листопада в київському Палаці спорту фінішував 36-й чемпіонат Європи з художньої гімнастики. До заключного дня змагальної програми організатори приберегли його родзинку – індивідуальне багатоборство серед сеньорок.

Підсумок яскравого протистояння на київському помості загалом вийшов прогнозованим. Золото виграла Ліной Ашрам з Ізраїлю, в багатій колекції якої є 11 нагород чемпіонатів світу, зокрема дві, здобутих у 2017 і 2019 роках, бронзи у багатоборстві. Найцікавіше, що чемпіонкою Європи Ліной стала вперше в кар’єрі. Досі вона континентальні першості здебільшого ігнорувала, здобувши лише дві бронзи в окремих видах на Євро-2017 у Будапешті.

Нинішнє золото Ашрам – історичне. Вона перервала гегемонію росіянок, які не віддавали нікому перемог в індивідуальному багатоборстві на чемпіонатах Європи 22 роки поспіль. Як відомо, до Києва збірна РФ не приїхала, бо проводить у ці строки внутрішню першість в окупованому Криму. Попередній раз із представниць інших національностей у найпрестижнішому виді перемогла в 1997 році українка Олена Вітриченко.

Ліной Ашрам до останнього вела запеклу боротьбу за чемпіонство з білорускою Аліною Горносько, котра раніше була призеркою чемпіонатів Європи тричі, але досі не мала медалей у багатоборстві. У підсумку Аліна набрала разом із чемпіонкою однакову суму балів (100,900), але поступилася за додатковими показниками.

«Щаслива з того, що мені вдалося пройти всі чотири види без серйозних помилок, - каже новоспечена віце-чемпіонка континенту. – Помарки були, але не вельми помітні. Вважаю цей чемпіонат Європи початком нового року, який завершиться Олімпіадою в Токіо. Підготовку до Ігор ведемо вже зараз. Найскладніше після тривалої паузи було розпочати. Ми повернулися лише у вересні – виступили на Кубку Дерюгіних у Києві. Після того готувалися в основному в тренувальному режимі. Зараз, під час чемпіонату Європи, змагалися практично в домашній атмосфері. Не відчувала жодного хвилювання. Навіть та мінімальна кількість глядачів на трибунах, в основному спортсменок і тренерів, підтримували нас дуже тепло. Та й загалом Київ провів чемпіонат прекрасно. Як на мене, організатори притрималися всіх заходів безпеки в умовах пандемії. У кожної команди був розписаний окремий час на тренування, кожен мав свою роздягальню, гімнастки з різних країн притримувалися соціальної дистанції».

Наприкінці розмови з журналістами Аліна Горносько іронічно пожартувала: «У нас країна така, що в нас немає коронавірусу». А трохи згодом тренерка збірної Білорусі Ірина Лепарська в розмові з представниками ЗМІ повідомила, що їх команда у Києві не змогла виступити в групових вправах, бо в однієї з дівчат була підозра на Covid-19. Через те Білорусь не змогла претендувати на нагороди в командній першості. Зрештою, сусіди компенсували цю прикрість успішними виступами в особистих видах серед дорослих та юніорок. Бо ж окрім Горносько, на п’єдестал пошани піднялася Анастасія Салос, котра здобула в багатоборстві бронзу. В раніше серед юніорок Білорусь здобула повний комплект нагород в окремих видах.

А ось українські прими в заключний змагальний день не вразили. Єва Мелещук із сумою 93,450 стала шостою, а Влада Нікольченко (90,000) – восьмою. Влада непогано провела перших два види – вправи з обручем і м’ячем. Але втрати булав та стрічки обійшлися Владі надто дорого.

Як відомо, Нікольченко потрапила до складу команди останньої миті, замінивши чинну чемпіонку України і переможницю Кубка Дерюгіних Вікторію Онопрієнко. Тренерка нашої збірної Ірина Дерюгіна пояснила, що Вікторію вирішила поберегти через стан здоров’я. Але про ці та інші деталі чемпіонату і виступу на ньому української збірної – в розгорненому інтерв’ю з Дерюгіною, яке «Главком» опублікує сьогодні ввечері.

Зауважимо, що на 36-му чемпіонаті Європи в Києві Україна здобула шість медалей – три золота, два срібла і бронзу.

Іван Вербицький, «Главком»,

Марія Музиченко (фото)



