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    60 років тому український футболіст єдиний раз в історії став чемпіоном Європи (відео фіналу)

    • Іван Вербицький
    • Розсилка
    Єдиний український чемпіон Європи з футболу Юрій Войнов прожив 71 рік - 60 років тому український футболіст єдиний раз в історії став чемпіоном Європи (відео фіналу)
    Єдиний український чемпіон Європи з футболу Юрій Войнов прожив 71 рік
    Світлина з архіву

    До наших днів дожив лише один представник тієї чемпіонської команди

    Рівно 60 років тому, 10 липня 1960 року, єдиний раз у історії український футболіст став чемпіоном Європи.

    Мова про Юрія Войнова, який народився у 1931 році в місті Калінінському (нині – Корольові) Московської області, але в 1956-му перебрався в київське «Динамо» і до кінця своїх днів (помер 22 квітня 2003 року) жив в Україні.

    До 1960-го Войнов вже був знаним майстром світового рівня. За підсумками мундіалю-1958, де совєцька команда зупинилася у чвертьфіналі, наш півоборонець увійшов у символічну збірну.

    У рамках першого в історії Євро Юрій відіграв у трьох із чотирьох проведених совєтами матчах. Пропустив лише перший – у якому «червоні» в 1/8-й удома перемогли угорців 3:1. У матчі-відповіді Войнов уже грав і забив на 58-й хвилині єдиний м’яч. А в фінальній частині, яка у 1960-му відбувалася у Франції, починаючи з півфінальної стадії, українець відіграв обидва поєдинки: в 1/2-й совєти перемогли 3:0 Чехословаччину (дубль зробив Іванов, ще один м’яч провів Віктор Понєдєльнік), а в фіналі в екстратаймі здолали 2:1 Югославію. Причому очолювана Гавриїлом Качаліним команда програла перший там 0:1 – на 43-й хвилині відзначився Мілан Ґаліч. Однак уже на 49-й хвилині Слава Метревелі рахунок зрівняв, а на 113-й Понєдєльнік провів чемпіонський гол.

    Чвертьфінал збірна СССР тоді пройшла без боротьби, оскільки іспанці відмовилися грати з совєцькими комуністами з політичних мотивів.

    Та й загалом перше Євро було доволі урізаним. У ньому за олімпійською системою грало лише 17 збірних. 13 країн, серед яких Англія, Німеччина, Італія, Нідерланди, Бельгія і Швеція, відмовилися грати, посилаючись найперше на завантаженість гравців у клубах.

    Склад збірної СССР, чемпіонки Євро-1960:

    Воротарі – Лев Яшин (2 матчі у фінальній частині – 1 пр.), Володимир Маслаченко; оборонці – Ґіві Чохелі (2), Анатолій Масленкін (2), Анатолій Крутіков, Владімір Кесарєв; півоборонці – Юрій Войнов (2), Ігор Нетто (2), Віктор Царьов; нападники – Валентин Іванов (2 – 2), Віктор Понєдєльнік (2 – 2), Слава Метревелі (2 – 1), Валентин Бубукін (2), Міхаїл Месхі (2), Юрій Ковальов, Герман Апухтін, Заур Калоєв.

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    Чемпіони Євро-1960 на «Парк-де-Пренс» у Парижі: капітан Нетто (з кубком), Яшин, Бубукін, Чохелі, Крутіков, Понєдєльнік, Войнов, Месхі, Масленкін, Іванов. Метревелі, який теж був в основі під час фіналу, в кадр не потрапив

    Зауважимо, що був у чемпіонському складі й  уродженець України – воротар Володимир Маслаченко, який народився в Кривому Розі. Однак він фактично всю кар’єру провів у російських клубах, зокрема на момент Євро виступав за московський «Локомотив».

    Лівий інсайд Валентин Бубукін, який теж представляв «Локомотив», у 1972-1973 роках очолював львівські «Карпати».

    Варто відзначити, що до нинішніх днів з чемпіонів Євро-1960 дожив тільки Віктор Понєдєльнік. Зараз йому 83 роки.

     Читайте також: 45 років тому «Динамо» вперше виграло єврокубок. Яскраві миті фіналу проти «Ференцвароша» (відео)
    НОВИНИ ФУТБОЛУ чемпіонат Європи Михайло Месхі Валентин Бубукін Слава Метревелі Юрій Войнов Лев Яшин Володимир Маслаченко Гавриїл Качалін Віктор Понєдєльнік Валентин Іванов Мілан Ґаліч Ґіві Чохелі Заур Калоєв Анатолій Масленкін Герман Апухтін Анатолій Крутіков Юрій Ковальов Владімір Кесарєв Віктор Царьов Ігор Нетто
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