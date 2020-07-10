60 років тому український футболіст єдиний раз в історії став чемпіоном Європи (відео фіналу)

Єдиний український чемпіон Європи з футболу Юрій Войнов прожив 71 рік Світлина з архіву

До наших днів дожив лише один представник тієї чемпіонської команди

Рівно 60 років тому, 10 липня 1960 року, єдиний раз у історії український футболіст став чемпіоном Європи.

Мова про Юрія Войнова, який народився у 1931 році в місті Калінінському (нині – Корольові) Московської області, але в 1956-му перебрався в київське «Динамо» і до кінця своїх днів (помер 22 квітня 2003 року) жив в Україні.

До 1960-го Войнов вже був знаним майстром світового рівня. За підсумками мундіалю-1958, де совєцька команда зупинилася у чвертьфіналі, наш півоборонець увійшов у символічну збірну.

У рамках першого в історії Євро Юрій відіграв у трьох із чотирьох проведених совєтами матчах. Пропустив лише перший – у якому «червоні» в 1/8-й удома перемогли угорців 3:1. У матчі-відповіді Войнов уже грав і забив на 58-й хвилині єдиний м’яч. А в фінальній частині, яка у 1960-му відбувалася у Франції, починаючи з півфінальної стадії, українець відіграв обидва поєдинки: в 1/2-й совєти перемогли 3:0 Чехословаччину (дубль зробив Іванов, ще один м’яч провів Віктор Понєдєльнік), а в фіналі в екстратаймі здолали 2:1 Югославію. Причому очолювана Гавриїлом Качаліним команда програла перший там 0:1 – на 43-й хвилині відзначився Мілан Ґаліч. Однак уже на 49-й хвилині Слава Метревелі рахунок зрівняв, а на 113-й Понєдєльнік провів чемпіонський гол.

Чвертьфінал збірна СССР тоді пройшла без боротьби, оскільки іспанці відмовилися грати з совєцькими комуністами з політичних мотивів.

Та й загалом перше Євро було доволі урізаним. У ньому за олімпійською системою грало лише 17 збірних. 13 країн, серед яких Англія, Німеччина, Італія, Нідерланди, Бельгія і Швеція, відмовилися грати, посилаючись найперше на завантаженість гравців у клубах.

Склад збірної СССР, чемпіонки Євро-1960:

Воротарі – Лев Яшин (2 матчі у фінальній частині – 1 пр.), Володимир Маслаченко; оборонці – Ґіві Чохелі (2), Анатолій Масленкін (2), Анатолій Крутіков, Владімір Кесарєв; півоборонці – Юрій Войнов (2), Ігор Нетто (2), Віктор Царьов; нападники – Валентин Іванов (2 – 2), Віктор Понєдєльнік (2 – 2), Слава Метревелі (2 – 1), Валентин Бубукін (2), Міхаїл Месхі (2), Юрій Ковальов, Герман Апухтін, Заур Калоєв.

Чемпіони Євро-1960 на «Парк-де-Пренс» у Парижі: капітан Нетто (з кубком), Яшин, Бубукін, Чохелі, Крутіков, Понєдєльнік, Войнов, Месхі, Масленкін, Іванов. Метревелі, який теж був в основі під час фіналу, в кадр не потрапив

Зауважимо, що був у чемпіонському складі й уродженець України – воротар Володимир Маслаченко, який народився в Кривому Розі. Однак він фактично всю кар’єру провів у російських клубах, зокрема на момент Євро виступав за московський «Локомотив».

Лівий інсайд Валентин Бубукін, який теж представляв «Локомотив», у 1972-1973 роках очолював львівські «Карпати».

Варто відзначити, що до нинішніх днів з чемпіонів Євро-1960 дожив тільки Віктор Понєдєльнік. Зараз йому 83 роки.