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    Його гол відкрив мундіаль-2002. У 42 роки від рідкісної хвороби помер відомий футболіст

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    Папа Буба Діоп завершив кар'єру сім років тому - Його гол відкрив мундіаль-2002. У 42 роки від рідкісної хвороби помер відомий футболіст
    Папа Буба Діоп завершив кар'єру сім років тому
    Світлина - The Guardian

    Папа Буба Діоп вигравав чемпіонат Швейцарії і був володарем Кубка Англії

    29 листопада в Парижі у 42 роки помер колишній півоборонець збірної Сенеґалу Папа Буба Діоп.

    У Діопа була діагностована хвороба Шарко-Марі-Тута (ШМТ) або спадкова моторно-сенсорна нейропатія. При цій хворобі хворі страждають від слабкості та атрофії м’язів дистальних відділів кінцівок, деформації стоп і кистей, у них спостерігається зниження сухожильних рефлексів, зміна ходи, втрата чутливості в кінцівках.

    Папа Буба Діоп здобув широку популярність після того, як став автором першого голу чемпіонату світу-2002. Його м’яч приніс Сенеґалу сенсаційну перемогу над чинними чемпіонами світу французами в матчі-відкритті турніру.

    Папа Буба Діоп народився 28 січня 1978 року в Дакарі. Він – вихованець юнацьких команд футбольних клубів Espoir Dakar, Diaaraf Dakar та Vevey Sports.

    У дорослому футболі дебютував 1996 року виступами за швейцарський «Ксамакс», за який провів чотири сезони.

    Кар’єра

    1996-2000 – «Ксамакс» Невшатель: 201 матч – 9 голів

    2000-2001 – «Ґрасхоппер» Цюріх: 38 – 1

    2002-2004 – «Ланс»: 67 – 6

    2004-2007 – «Фулем»: 78 – 4

    2007-2010 – «Портсмут»: 53 – 0

    2010-2011 – АЕК Афіни: 25 – 4

    2011-2012 – «Вест Гем Юнайтед» Лондон: 16 – 1

    2012-2013 – «Бірмінґем Сіті»: 2 – 1

    Титули

    Чемпіон Швейцарії-2001

    Володар кубка Англії-2008

    Володар Кубка Греції-2011

    У складі збірної Сенегалу Папа Буба Діоп у період 2001-2008 років провів 63 матчі, в яких забив 11 м’ячів. Він є рекордсменом команди за кількістю голів на чемпіонатах світу (3).

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ смерть хвороби ФК АЕК ФК «Вест Гем Юнайтед» Папа Буба Діоп ФК «Ксамакс» ФК «Портсмут»
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