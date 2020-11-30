Його гол відкрив мундіаль-2002. У 42 роки від рідкісної хвороби помер відомий футболіст

Папа Буба Діоп завершив кар'єру сім років тому

Папа Буба Діоп вигравав чемпіонат Швейцарії і був володарем Кубка Англії

29 листопада в Парижі у 42 роки помер колишній півоборонець збірної Сенеґалу Папа Буба Діоп.

У Діопа була діагностована хвороба Шарко-Марі-Тута (ШМТ) або спадкова моторно-сенсорна нейропатія. При цій хворобі хворі страждають від слабкості та атрофії м’язів дистальних відділів кінцівок, деформації стоп і кистей, у них спостерігається зниження сухожильних рефлексів, зміна ходи, втрата чутливості в кінцівках.

Папа Буба Діоп здобув широку популярність після того, як став автором першого голу чемпіонату світу-2002. Його м’яч приніс Сенеґалу сенсаційну перемогу над чинними чемпіонами світу французами в матчі-відкритті турніру.

Папа Буба Діоп народився 28 січня 1978 року в Дакарі. Він – вихованець юнацьких команд футбольних клубів Espoir Dakar, Diaaraf Dakar та Vevey Sports.

У дорослому футболі дебютував 1996 року виступами за швейцарський «Ксамакс», за який провів чотири сезони.

Кар’єра

1996-2000 – «Ксамакс» Невшатель: 201 матч – 9 голів

2000-2001 – «Ґрасхоппер» Цюріх: 38 – 1

2002-2004 – «Ланс»: 67 – 6

2004-2007 – «Фулем»: 78 – 4

2007-2010 – «Портсмут»: 53 – 0

2010-2011 – АЕК Афіни: 25 – 4

2011-2012 – «Вест Гем Юнайтед» Лондон: 16 – 1

2012-2013 – «Бірмінґем Сіті»: 2 – 1

Титули

Чемпіон Швейцарії-2001

Володар кубка Англії-2008

Володар Кубка Греції-2011

У складі збірної Сенегалу Папа Буба Діоп у період 2001-2008 років провів 63 матчі, в яких забив 11 м’ячів. Він є рекордсменом команди за кількістю голів на чемпіонатах світу (3).