Верховна рада виділила на спорт рекордні гроші

Вадим Гутцайт розповів, як витрачатимуть кошти, виділені на спорт

Мінмолодьспорту отримає з Державного бюджету 8,2 млрд грн

Верховна Рада прийняла бюджет на 2021 рік. Мінмолодьспорту отримає на розвиток галузі рекордні 8,2 млрд грн.

Міністр молоді і спорту Вадим Гутцайт розповів, як ці гроші мають розподілити.

«Детально розповім про основні напрями, на які будуть спрямовані кошти:

- реалізація молодіжної політики та національно-патріотичне виховання – 124,9 млн грн, в тому числі вперше передбачені кошти на забезпечення діяльності Українського молодіжного фонду обсягом 45 млн грн;

- розвиток наукових досліджень та спортивної медицини – 56,4 млн грн;

- підготовка й участь українських спортсменів у зимових Олімпійських, Паралімпійських, літніх Дефлімпійських іграх у 2022 році, а також підготовка й участь у Всесвітніх іграх з неолімпійських видів спорту – 1,6 млрд грн;

- спорт осіб з інвалідністю – 900 млн грн;

- розвиток фізичної культури та спорту та спорту вищих досягнень – 2,6 млрд грн;

- розвиток спортивної інфраструктури – 2,7 млрд грн;

- субвенція з державного бюджету місцевим на виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту «Активні парки – локації здорової України» обсягом 143,1 млн грн, які також вперше передбачені у 2022 році», – написав Гутцайт у соцмережах.

Минулого року бюджет Мінмолодьспорту складав 7,76 млрд грн.

Зимові Олімпійські ігри, нагадаємо, відбудуться у Пекіні в лютому 2022 року.