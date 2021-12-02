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    Верховна рада виділила на спорт рекордні гроші

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    Вадим Гутцайт розповів, як витрачатимуть кошти, виділені на спорт - Верховна рада виділила на спорт рекордні гроші
    Вадим Гутцайт розповів, як витрачатимуть кошти, виділені на спорт
    фото з відкритих джерел

    Мінмолодьспорту отримає з Державного бюджету 8,2 млрд грн

    Верховна Рада прийняла бюджет на 2021 рік. Мінмолодьспорту отримає на розвиток галузі рекордні 8,2 млрд грн.

    Міністр молоді і спорту Вадим Гутцайт розповів, як ці гроші мають розподілити.

    «Детально розповім про основні напрями, на які будуть спрямовані кошти:

    - реалізація молодіжної політики та національно-патріотичне виховання – 124,9 млн грн, в тому числі вперше передбачені кошти на забезпечення діяльності Українського молодіжного фонду обсягом 45 млн грн;

    - розвиток наукових досліджень та спортивної медицини – 56,4 млн грн;

    - підготовка й участь українських спортсменів у зимових Олімпійських, Паралімпійських, літніх Дефлімпійських іграх у 2022 році, а також підготовка й участь у Всесвітніх іграх з неолімпійських видів спорту – 1,6 млрд грн;

    - спорт осіб з інвалідністю – 900 млн грн;

    - розвиток фізичної культури та спорту та спорту вищих досягнень – 2,6 млрд грн;

    - розвиток спортивної інфраструктури – 2,7 млрд грн;

    - субвенція з державного бюджету місцевим на виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту «Активні парки – локації здорової України» обсягом 143,1 млн грн, які також вперше передбачені у 2022 році», – написав Гутцайт у соцмережах.

    Минулого року бюджет Мінмолодьспорту складав 7,76 млрд грн.

    Зимові Олімпійські ігри, нагадаємо, відбудуться у Пекіні в лютому 2022 року.

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    Теги: спорт Держбюджет Мінмолодьспорт Вадим Гутцайт
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    Верховна рада виділила на спорт рекордні гроші