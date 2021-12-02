Верховна рада виділила на спорт рекордні гроші
Мінмолодьспорту отримає з Державного бюджету 8,2 млрд грн
Верховна Рада прийняла бюджет на 2021 рік. Мінмолодьспорту отримає на розвиток галузі рекордні 8,2 млрд грн.
Міністр молоді і спорту Вадим Гутцайт розповів, як ці гроші мають розподілити.
«Детально розповім про основні напрями, на які будуть спрямовані кошти:
- реалізація молодіжної політики та національно-патріотичне виховання – 124,9 млн грн, в тому числі вперше передбачені кошти на забезпечення діяльності Українського молодіжного фонду обсягом 45 млн грн;
- розвиток наукових досліджень та спортивної медицини – 56,4 млн грн;
- підготовка й участь українських спортсменів у зимових Олімпійських, Паралімпійських, літніх Дефлімпійських іграх у 2022 році, а також підготовка й участь у Всесвітніх іграх з неолімпійських видів спорту – 1,6 млрд грн;
- спорт осіб з інвалідністю – 900 млн грн;
- розвиток фізичної культури та спорту та спорту вищих досягнень – 2,6 млрд грн;
- розвиток спортивної інфраструктури – 2,7 млрд грн;
- субвенція з державного бюджету місцевим на виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту «Активні парки – локації здорової України» обсягом 143,1 млн грн, які також вперше передбачені у 2022 році», – написав Гутцайт у соцмережах.
Минулого року бюджет Мінмолодьспорту складав 7,76 млрд грн.
Зимові Олімпійські ігри, нагадаємо, відбудуться у Пекіні в лютому 2022 року.
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