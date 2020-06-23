Помер тренер двох європейських збірних з греко-римської боротьби



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Степан Казарян працював у Греції і Камбоджі Фото - WorldPress.com

Степанові Казаряну було 84 роки

Сьогодні, 23 червня, на 85-му році життя не стало відомого борцівського тренера і функціонера Степана Казаряна.

Степан Казярян народився 29 червня 1935 року в Єревані. У 1957 році закінчив Вірменський державний інститут фізичної культури, в 1971 році – Єреванський ветеринарний інститут.

Казарян став тренером у 27-річному віці, у 1961-1968 році готував збірну вірменської греко-римської боротьби. А після того створив спортивне товариство «Севан», яке займалося розвитком спорту у Вірменії в сільській місцевості.

З 1975 року – на різноманітних посадах у міжнародній федерації боротьби.

У 1968 році працював у Камбоджі і за короткий термін підготував 40 борців непоганого класу. Правда, з приходом до влади Пол Пота, 35 з них були страчені. Ще двоє померли своєю смертю. А з тими, що залишилися в живих, Казарян мав теплу зустріч під час візиту в Камбоджу у 1990 році.

У 90-ті роки минулого сторіччя Казарян очолював збірні Греції і Вірменії з греко-римської боротьби, зокрема виховав першого і до попередніх Ігор у Ріо-де-Жанейро єдиного вірменського олімпійського чемпіона з усіх видів спорту Армена Назаряна, який тріумфував у категорії до 52 кг.

В останні два десятиліття жив у Греції. Об’їздив з лекціями 90 країн світу.

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