Перша реформа Гутцайта: міністр спорту втілив мрію спортсменів на олімпійській базі (фото)



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Народний депутат і борець Жан Беленюк у компанії свого тренера Володимира Шацьких і міністра Вадима Гутцайта першими спробували принади шведського стола Яна Шемякіна

Нарешті українські атлети можуть повноцінно харчуватися

Міністр молоді і спорту Вадим Гутцайт через тиждень після свого призначення втілив першу мрію українських спортсменів: на базі в Конча-Заспі почали функціонувати «шведські столи». Точніше, їх запровадження було передбачене ще проведеною рік тому реконструкцією.

Однак спеціальне устаткування залишалося весь цей час незадіяним через «дрібничку». Річ у тім, що у бюджеті закладені різні добові на харчування спортсменів і тренерів. Відповідно поживніша їжа для атлетів їх наставникам була недоступна. Тривалий час людям, які сиділи за одним столом, приносили тарілки з різним вмістом.

І ось дискримінація, на яку закривали очі багато поколінь керівників українського спорту, припинена. Тепер харчування на олімпійській базі в Конча-Заспі відбуватиметься згідно зі світовими стандартами. Відповідні світлини виставила у себе в соцмережах олімпійська чемпіонка Лондона-2012 з фехтування Яна Шемякіна.

«Дочекалися!» - красномовно прокоментувала світлину Яна.

Тепер спортсмени і тренери мають однаковий вибір

Нагадаємо, що Вадим Гутцайт, який раніше п’ять років був директором олімпійської бази в Конча-Заспі, мав перед призначенням на посаду міністра спорту мав повну підтримку спортивної спільноти.