  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Перша реформа Гутцайта: міністр спорту втілив мрію спортсменів на олімпійській базі (фото)

    • Розсилка
    Народний депутат і борець Жан Беленюк у компанії свого тренера Володимира Шацьких і міністра Вадима Гутцайта першими спробували принади шведського стола - Перша реформа Гутцайта: міністр спорту втілив мрію спортсменів на олімпійській базі (фото)
    Народний депутат і борець Жан Беленюк у компанії свого тренера Володимира Шацьких і міністра Вадима Гутцайта першими спробували принади шведського стола
    Яна Шемякіна

    Нарешті українські атлети можуть повноцінно харчуватися

    Міністр молоді і спорту Вадим Гутцайт через тиждень після свого призначення втілив першу мрію українських спортсменів: на базі в Конча-Заспі почали функціонувати «шведські столи». Точніше, їх запровадження було передбачене ще проведеною рік тому реконструкцією.

    Однак спеціальне устаткування залишалося весь цей час незадіяним через «дрібничку». Річ у тім, що у бюджеті закладені різні добові на харчування спортсменів і тренерів. Відповідно поживніша їжа для атлетів їх наставникам була недоступна. Тривалий час людям, які сиділи за одним столом, приносили тарілки з різним вмістом.

    І ось дискримінація, на яку закривали очі багато поколінь керівників українського спорту, припинена. Тепер харчування на олімпійській базі в Конча-Заспі відбуватиметься згідно зі світовими стандартами. Відповідні світлини виставила у себе в соцмережах олімпійська чемпіонка Лондона-2012 з фехтування Яна Шемякіна.

    «Дочекалися!» - красномовно прокоментувала світлину Яна.

    gutzait-belenyuk
    Тепер спортсмени і тренери мають однаковий вибір

    Нагадаємо, що Вадим Гутцайт, який раніше п’ять років був директором олімпійської бази в Конча-Заспі, мав перед призначенням на посаду міністра спорту мав повну підтримку спортивної спільноти.

     Читайте також: Людське обличчя українського спорту з одами Зеленському і Гутцайту. Репортаж з «Героїв спортивного року»
    Олімпійські ігри (Олімпіада) Фехтування Мінмолодьспорт Жан Беленюк греко-римська боротьба Вадим Гутцайт Володимир Шацьких Яна Шемякіна
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ