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    Один із найстаріших видів спорту можуть виключити з програми Олімпіад

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    На Олімпіаді-2024 таких карколомних кидків може й не бути - Один із найстаріших видів спорту можуть виключити з програми Олімпіад
    На Олімпіаді-2024 таких карколомних кидків може й не бути
    Фото - Instagram Жана Беленюка

    Греко-римську боротьбу вже не вперше обіцяють виключити з олімпійської сім’ї

    Греко-римську боротьбу можуть прибрати з програми Олімпійських ігор-2024 року. Про це повідомив виконувач обов’язки президента Федерації боротьби Азербайджану і член бюро Об'єднаного світу боротьби (UWW) Намік Алієв.

    «У 2022 році в Дакарі пройдуть юнацькі Олімпійські ігри, з програми яких прибрали змагання з греко-римської боротьби. Натомість додали пляжну боротьбу. У Міжнародного олімпійського комітету свої принципи, вони намагаються зробити боротьбу видовищною. Вочевидь греко-римський стиль випаде з програми Олімпіади-2024», - сказав функціонер.

    «Боротьба вже стикалася зі схожими заявами і новинами. Ми все це подолали, довели пріоритетність цього виду спорту в олімпійській програмі, - коментує ситуацію для XSport віце-чемпіон Олімпійських ігор-2016 Жан Беленюк. – Насправді ця новина для мене була несподіваною. Вочевидь це пов'язано із видовищністю нашого виду спорту. Але, думаю, в UWW повинні докласти максимум зусиль, щоб довести, що це не так. Може якісь нові правила розробити, новий якийсь підхід у греко-римській боротьбі. Бо це найдавніший вид спорту. Він був ще в Стародавній Греції, з самого початку Олімпійських ігор. Тому, сподіваюся, це питання буде врегульовано і на Олімпійських іграх у Парижі-2024 ми побачимо греко-римську боротьбу серед всіх видів спорту, які представлені в програмі».

    Відзначимо, що греко-римська боротьба входить в програму сучасної Олімпіади з найперших змагань в Афінах у 1896 році. Правда, 1900 року змагання в цьому виді спорту не проводилися.

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    Олімпійські ігри (Олімпіада) Жан Беленюк греко-римська боротьба Олімпіада-2024
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