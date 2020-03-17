Відбір на Олімпіаду-2020: Збірна Куби з греко-римської боротьби оформила «тотал»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ісмаель Борреро UWW

Якщо Олімпіаду не відміняють - треба змагатись за олімпійські ліцензії

У канадській Оттаві за порожніх трибун були розіграні по дві олімпійські ліцензії в кожній вазі для представників Панамериканського континенту у греко-римській боротьбі

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Лондоні призупинили ледь розпочатий олімпійський відбір з боксу

За підсумками змагань стала відома перша країна, яка оформила «тотал» - збірна Куби з греко-римської боротьби поїде на Олімпійські ігри в повному складі.

У вазі до 60 кг ліцензії за підсумками Панамериканського відбору пішли в Кубу і США, у вазі до 67 кг - в Колумбію і США, у вазі до 77 кг - в Кубу і Мексику, у вазі до 87 кг - в США і Кубу, в вазі до 97 кг - в Кубу і США, у вазі до 130 кг - в Чилі і Бразилії.

Нагадаємо, що у збірної України в греко-римській боротьбі є дві ліцензії на Ігри в Токіо. Їх на чемпіонаті світу в Нур-Султані завоювали Ленур Теміров (вагова категорія до 60 кг) і нардеп Жан Беленюк (до 87 кг).

Інші ліцензійні континентальні змагання - в Європі, Африці і Океанії, а також Азії, були відкладені на невизначений термін через ризик поширення коронавірусній інфекції.

Також досі не дуже відомо - чи буде взагалі Олімпіада влітку 2020 року, але поки її ніхто офіційно не скасовував і не відтерміновував.





Джерело: Xsport.ua