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    Відбір на Олімпіаду-2020: Збірна Куби з греко-римської боротьби оформила «тотал»

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    <span>Ісмаель Борреро</span> - Відбір на Олімпіаду-2020: Збірна Куби з греко-римської боротьби оформила «тотал»
    Ісмаель Борреро
    UWW

    Якщо Олімпіаду не відміняють - треба змагатись за олімпійські ліцензії

    У канадській Оттаві за порожніх трибун були розіграні по дві олімпійські ліцензії в кожній вазі для представників Панамериканського континенту у греко-римській боротьбі

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    За підсумками змагань стала відома перша країна, яка оформила «тотал» - збірна Куби з греко-римської боротьби поїде на Олімпійські ігри в повному складі.

    У вазі до 60 кг ліцензії за підсумками Панамериканського відбору пішли в Кубу і США, у вазі до 67 кг - в Колумбію і США, у вазі до 77 кг - в Кубу і Мексику, у вазі до 87 кг - в США і Кубу, в вазі до 97 кг - в Кубу і США, у вазі до 130 кг - в Чилі і Бразилії.

    Нагадаємо, що у збірної України в греко-римській боротьбі є дві ліцензії на Ігри в Токіо. Їх на чемпіонаті світу в Нур-Султані завоювали Ленур Теміров (вагова категорія до 60 кг) і нардеп Жан Беленюк (до 87 кг).

    Інші ліцензійні континентальні змагання - в Європі, Африці і Океанії, а також Азії, були відкладені на невизначений термін через ризик поширення коронавірусній інфекції.

    Також досі не дуже відомо - чи буде взагалі Олімпіада влітку 2020 року,  але поки її ніхто офіційно не скасовував і не відтерміновував.


    Джерело: Xsport.ua

    Куба греко-римська боротьба Олімпіада-2020 коронавірус
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