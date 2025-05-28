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Помер видатний аргентинський футболіст, який був батьком зірки «Лаціо» та «Манчестер Юнайтед»

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Помер видатний аргентинський футболіст, який був батьком зірки «Лаціо» та «Манчестер Юнайтед»
Хуан Рамон Верон був батьком легенди збірної Аргентини та «Лаціо» і «Манчестер Юнайтед» Хуана Себастьяна Верона
фото: AP

Хуан Рамон Верон мав прізвисько «Відьмак»

27 березня на 82 році життя помер знаменитий аргентинський футболіст Хуан Рамон Верон. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Естудіантес».

Хуан Рамон Верон був батьком легенди збірної Аргентини та «Лаціо» і «Манчестер Юнайтед» Хуана Себастьяна Верона.

Півзахисник виступав за клуби «Естудіантес» (чемпіон Аргентини 1967 року, триразовий переможець Кубка Лібертадорес, володар Міжконтинентального кубка 1968 року), «Панатінаїкос», «Хуніор» (Барранкілья) (чемпіон Колумбії 1977 року), «Кукута Депортиво» (Колумбія).

У 1968-71 роках Хуан Рамон Верон був гравцем збірної Аргентини.

Причина смерті не розголошується, але ЗМІ повідомляли, що Верон мав проблеми із нирками.

Хуан Рамон Верон мав прізвисько «Відьмак». Вболівальникам запам'ятався його гол у ворота «Манчестер Юнайтед», який допоміг «Естудіантес» виграти Міжконтинентальний кубок 1968 року.

Нагадаємо, на 68-му році життя перестало битися серце колишнього футболіста «Динамо» Олександра Бережного.

Олександр Миколайович народився в Суходольську Ворошиловградської (нинішня Луганська) області. Починав займатися футболом у ДЮСШ м. Краснодон, а також у ворошиловградській «Зорі». У 1976 році був зарахований до київського «Динамо», у складі якого відіграв чотири сезони.

Разом із «біло-синіми» став чемпіоном СРСР в 1977 році та завоював Кубок СРСР у 1978-му. Також двічі потрапляв до списку 33-х найкращих футболістів сезону під №1 (1978) та №3 (1977).

Також Бережний зіграв 14 матчів за збірну СРСР. У складі молодіжної збірної СРСР він став чемпіоном Європи у 1976 році.

Після завершення ігрової кар'єри Олександр Миколайович мешкав у Києві разом із дружиною Людмилою Володимирівною, останнім часом працював дитячим тренером у столичній ДЮСШ «Зірка».

Як повідомлялося, пішов із життя колишній форвард збірної Латвії з футболу 48-річний Андрій Прохоренков

За даними латвійських ЗМІ, наприкінці 2024 року у Прохоренкова виявили злоякісну пухлину.

Прохоренков дебютував у збірній Латвії у 2002 році у матчі проти Польщі, і в наступні роки став регулярним гравцем основного складу. До 2007 року він провів за національну збірну 32 матчі та забив чотири голи.

Прохоренков брав участь у Євро-2004 у складі збірної Латвії з футболу. На тому турнірі він провів усі три матчі та зробив одну результативну передачу.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ смерть

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