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У селі Мархалівка через російську атаку загинув науковець Микола Ліхтер

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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У селі Мархалівка через російську атаку загинув науковець Микола Ліхтер
Микола Ліхтер – кандидат сільськогосподарських наук, вчений та педагог
фото: Кафедра технологій у птахівництві, свинарстві та вівчарстві НУБІП

Дружина загиблого науковця розповіла, що мала погане передчуття і просила чоловіка не їхати, але він вирішив провести час у селі

У селі Мархалівка Київської області під час російського обстрілу загинув 77-річний науковець Микола Ліхтер. Він був доцентом Національного університету біоресурсів та природокористування України та мав понад 50 років наукового стажу. Про це повідомила кафедра технологій у птахівництві, свинарстві та вівчарстві Національного університету біоресурсів і природокористування, інформує «Главком». 

Микола Ліхтер – кандидат сільськогосподарських наук, доцент, завідувач навчально-науково-виробничої лабораторії технологій виробництва продукції птахівництва кафедри технологій у птахівництві, свинарстві та вівчарстві, практик, вчений та педагог.

Як повідомили у навчальному закладі, за майже 50-річний стаж Ліхтер працював асистентом, старшим науковим співробітником, заступником декана факультетів ветеринарного та зооінженерного, доцентом. Як висококваліфікований викладач з великим досвідом педагогічної та науково-практичної роботи зробив значний внесок у підготовку кадрів для галузей тваринництва, розбудову та відновлення матеріально-технічної бази кафедри.

Кафедра технологій у птахівництві, свинарстві та вівчарстві, де працював Ліхтер, висловила глибоку скорботу через його загибель. Колеги назвали його відданим своїй справі науковцем, який зробив значний внесок у розвиток аграрної науки. 

Ліхтер проживав у Києві, але часто приїжджав до Мархалівки, щоб відпочити на природі. Його будинок майже не постраждав, але уламок снаряда смертельно поранив науковця. Дружина загиблого розповіла, що мала погане передчуття і просила чоловіка не їхати, але він вирішив провести час у селі. 

Дочка загиблого Тетяна Бондаренко розповіла, що її батько часто приїжджав до села: «Тут природа, він завжди хотів жити на природі, у спокої». 

Нагадаємо, у ніч на 25 травня, у День Києва,  Росія масовано атакувала Україну ракетами та «шахедами». Більшу частину вулиці в Мархалівці на Київщині росіяни перетворили на руїни. У результаті атаки постраждали 22 приватні будинки, більшість із них зруйновані повністю. Також 115 приватних будинків було пошкоджено під час російської нічної атаки у Бучанському, Фастівському, Білоцерківському районах. А ще продовольчі склади, заклади освіти, людські гаражі та господарчі споруди.

Російський удар по Київщині 25 травня забрав життя чотирьох людей, ще 31 особа отримала поранення.

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Теги: смерть Київщина вчені ракетная атака

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