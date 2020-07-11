Помер видатний футболіст і тренер Джекі Чарльтон



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Джекі Чарльтон за заслуги перед Ірландією отримав її громадянство Світлина - Deadline

Легенді було 85 років

10 липня на 86-му році життя в Нортумберленді, Північно-Східна Англія, перестало битися серце легенди англійського футболу, чемпіона світу-1966 Джекі Чарльтона. Він помер унаслідок лімфоми і деменції.

Джекі народився 8 травня 1935 року в Ашинґтоні. Його на два роки молодший брат Боббі Чарльтон – один із найкращих англійських футболістів у історії.

Чарльтон – вихованець футбольної школи клубу «Лідс Юнайтед». Дорослу футбольну кар'єру розпочав 1952 року в основній команді того ж клубу, кольори якої і захищав протягом усієї своєї кар'єри гравця, що тривала 22 роки (1952-1973). Більшість часу, проведеного у складі «Лідс Юнайтед», був основним гравцем оборони команди. За цей час виборов титул чемпіона Англії-1969, ставав володарем Кубка Англії-1972, Кубка англійської ліги-1968, володарем Суперкубка Англії-1969 та дворазовим володарем Кубка ярмарків (1968, 1971). Загалом за «Лідс» 629 матчів і забив 95 м’ячів.

Джекі Чарльтон - чемпіон світу-1966

У 1965-му Чарльтон-старший дебютував в офіційних матчах у складі національної збірної Англії. Протягом кар'єри у національній команді, яка тривала 6 років, провів у формі головної команди країни 35 матчів, забивши 6 голів. Чемпіон світу-1966. Також Джекі – учасник Євро-1968, на якому команда дійшла до півфіналу та ЧС-1970.

Тренерську кар’єру Чарльтон розпочав відразу після завершення гравецької. У 1973-му очолив «Мідлсбро», працював там чотири роки, а пізніше тренував «Шеффілд Венсдей» (1977-1983) та «Ньюкасл Юнайтед» (1984-1985).

Останнім місцем тренерської роботи була збірна Ірландії, яку Джекі Чарльтон очолював як головний тренер у 1986-1995-му і разом з якою був учасником Євро-1988, мундіалів 1990 і 1994. За заслуги перед Ірландією в 1996-му отримав ірландське громадянство.

Джекі одружився у 1958-му. Дружина Петр Кемп подарувала йому трьох дітей – двох синів і доньку.