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    У Нацполіції назвали причину смерті 29-річного футболіста-любителя в Харкові

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    Друзі іракського студента звинувачують у смерті хлопця медиків - У Нацполіції назвали причину смерті 29-річного футболіста-любителя в Харкові
    Друзі іракського студента звинувачують у смерті хлопця медиків
    Фото - ГородХ

    Правоохоронці відкинули версію щодо провини медиків

    Судмедексперт дійшов до висновку, що 29-річний громадянин Іраку помер 24 червня на штучному полі футбольному полі поруч зі стадіоном «Металіст» у Харкові від гострого порушення кровообігу внаслідок проблем з серцем.

    «За результатами огляду та встановлених обставин, смерть 29-річного громадянина Іраку настала в результаті його захворювання і підтверджується висновком судово-медичного експерта», - відзначили в облуправлінні Нацполіції.

    І додали: стосовно можливої провини медиків 27 червня було відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 140 КК України. У справі допитали вісім свідків.

    Натомість друзі загиблого запевняють, що їх товариша можна було врятувати, якби «швидкі» приїхали з працюючим дефібрилятором.

    За підсумками трагедії голова Харківської обласної державної адміністрації Олексій Кучер ініціював у Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф масштабну перевірку, а його директора Віктора Забашту пообіцяв звільнити.

    Харків Ірак НОВИНИ ФУТБОЛУ смерть
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