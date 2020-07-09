У Нацполіції назвали причину смерті 29-річного футболіста-любителя в Харкові



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Друзі іракського студента звинувачують у смерті хлопця медиків Фото - ГородХ

Правоохоронці відкинули версію щодо провини медиків

Судмедексперт дійшов до висновку, що 29-річний громадянин Іраку помер 24 червня на штучному полі футбольному полі поруч зі стадіоном «Металіст» у Харкові від гострого порушення кровообігу внаслідок проблем з серцем.

«За результатами огляду та встановлених обставин, смерть 29-річного громадянина Іраку настала в результаті його захворювання і підтверджується висновком судово-медичного експерта», - відзначили в облуправлінні Нацполіції.

І додали: стосовно можливої провини медиків 27 червня було відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 140 КК України. У справі допитали вісім свідків.

Натомість друзі загиблого запевняють, що їх товариша можна було врятувати, якби «швидкі» приїхали з працюючим дефібрилятором.

За підсумками трагедії голова Харківської обласної державної адміністрації Олексій Кучер ініціював у Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф масштабну перевірку, а його директора Віктора Забашту пообіцяв звільнити.