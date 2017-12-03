Прем'єр-ліга передала справу по матчу «Карпати» - «Олімпік» в КДК ФФУ
- Сьогодні, 15:15
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Матчем буде розбиратися контрольно-дисциплінарний комітет Федерації футболу України
За результатом розгляду інформації і рапортів офіційних осіб та клопотання ФК «Олімпік» Донецьк щодо передачі на розгляд Контрольно-дисциплінарного комітету ФФУ питання відносно матчу 18-го туру Чемпіонату УПЛ «Карпати» Львів – «Олімпік» Донецьк, Дирекція УПЛ, керуючись п.29 ст.9 Регламенту змагань УПЛ, постановила передати на розгляд КДК ФФУ всі наявні матеріали щодо зазначеного вище матчу, припиненого 03.12.2017 р. після першого тайму за рішенням арбітра.
Про це повідомляє прес-служба організації.
Нагадаємо, «Карпати» і «Олімпік» відіграли перший тайм (1:1), але арбітр матчу Катерина Монзуль вирішила не відновлювати зустріч після перерви через снігопад.
Раніше повідомлялося, що в цьому році команди, швидше за все, матч не дограють.