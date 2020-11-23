Прем’єр-ліга: сенсаційна поразка «Десни», три пенальті на Закарпатті і розгром «Колоса» (відео)

Третьою після «Динамо» і «Шахтаря» залишилася «Ворскла»

На вихідних в українській Прем’єр-лізі відбулося п’ять із восьми поєдинків у рамках десятого туру. Нагадаємо, що сьома перемога в сезоні київського «Динамо» і сенсаційна нічия в матчі «Шахтар» - «Олександрія» відбулися у п’ятницю, а матч «Олімпік» - «Зоря» перенесений на невизначений термін через спалах позитивних тестів на Covid-19 у лавах луганського колективу.

Головна сенсація сталася у Чернігові, де «Десна», яка претендує на місце в «зоні Ліги Європи» програла одному із аутсайдерів турніру.

«Десна» (Чернігів) – «Львів» - 0:1

Гол: 0:1 – Максим Грисьо (21)

«Ворскла» (Полтава) – «Колос» (Ковалівка) – 3:0

Голи: 1:0 – Олександр Скляр (31). 2:0 – Дмитро Щербак (58). 3:0 – Сергій Яворський (65)

«Ворскла» впевнено розгромила одного з прямих конкурентів у боротьбі за третє місце.

«Минай» - СК «Дніпро-1» - 3:2

Голи: 0:1 – Олексій Хобленко (15, з пенальті). 1:1 – Анатолій Нурієв (45+2, з пенальті). 2:1 – Василь Пиняшко (75). 3:1 – Анатолій Нурієв (90). 3:2 – Дмитро Коркишко (90+6, з пенальті)

Переломний епізодом зустрічі стало вилучення на 68- хвилині пів оборонця гостей Олексія Хобленка. У меншості підопічні Іґора Йовічевіча посипалися.

«Рух» (Винники) – «Міріуполь» - 0:0

«Динамо» очолює таблицю з 23-ма очками в активі. «Шахтар» відстає на три пункти, «Ворскла» - на чотири. «Десна» має 16 очок і йде четвертою, «Колос» із 15-ма пунктами п’ятий. На шостому місці «Олександрія» - 14 очок. В «Олімпіка» і «Маріуполя» - по 13 пунктів. Замикають таблицю «Інгулець» і «Львів» (по 7 очок) та «Рух» (5).