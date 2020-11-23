  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Прем’єр-ліга: сенсаційна поразка «Десни», три пенальті на Закарпатті і розгром «Колоса» (відео)

    • Розсилка
    &laquo;Львів&raquo; створив сенсацію в Чернігові - Прем’єр-ліга: сенсаційна поразка «Десни», три пенальті на Закарпатті і розгром «Колоса» (відео)
    «Львів» створив сенсацію в Чернігові
    Світлина - ФК «Десна»

    Третьою після «Динамо» і «Шахтаря» залишилася «Ворскла»

    На вихідних в українській Прем’єр-лізі відбулося п’ять із восьми поєдинків у рамках десятого туру. Нагадаємо, що сьома перемога в сезоні київського «Динамо» і сенсаційна нічия в матчі «Шахтар» - «Олександрія» відбулися у п’ятницю, а матч «Олімпік» - «Зоря» перенесений на невизначений термін через спалах позитивних тестів на Covid-19 у лавах луганського колективу.

    Головна сенсація сталася у Чернігові, де «Десна», яка претендує на місце в «зоні Ліги Європи» програла одному із аутсайдерів турніру.

    «Десна» (Чернігів) – «Львів» - 0:1

    Гол: 0:1 – Максим Грисьо (21)

    «Ворскла» (Полтава) – «Колос» (Ковалівка) – 3:0

    Голи: 1:0 – Олександр Скляр (31). 2:0 – Дмитро Щербак (58). 3:0 – Сергій Яворський (65)

    «Ворскла» впевнено розгромила одного з прямих конкурентів у боротьбі за третє місце.

    «Минай» - СК «Дніпро-1» - 3:2

    Голи: 0:1 – Олексій Хобленко (15, з пенальті). 1:1 – Анатолій Нурієв (45+2, з пенальті). 2:1 – Василь Пиняшко (75). 3:1 – Анатолій Нурієв (90). 3:2 – Дмитро Коркишко (90+6, з пенальті)

    Переломний епізодом зустрічі стало вилучення на 68- хвилині пів оборонця гостей Олексія Хобленка. У меншості підопічні Іґора Йовічевіча посипалися.

    «Рух» (Винники) – «Міріуполь» - 0:0

    «Динамо» очолює таблицю з 23-ма очками в активі. «Шахтар» відстає на три пункти, «Ворскла» - на чотири. «Десна» має 16 очок і йде четвертою, «Колос» із 15-ма пунктами п’ятий. На шостому місці «Олександрія» - 14 очок. В «Олімпіка» і «Маріуполя» - по 13 пунктів. Замикають таблицю «Інгулець» і «Львів» (по 7 очок) та «Рух» (5).

     Читайте також: Рефері ФІФА вважає, що суддя вкрав в «Інгульця» гол у матчі з «Динамо»
    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Прем’єр-ліга ФК Ворскла ФК «Маріуполь» ФК «Зоря» ФК «Десна» ФК «Львів» Олексій Хобленко Олександр Скляр Сергій Яворський ФК «Колос» (Ковалівка) ФК «Минай» СК «Дніпро-1» ФК «Рух» (Винники) Анатолій Нурієв Дмитро Коркишко Василь Пиняшко коронавірус Максим Грисьо Дмитро Щербак
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies