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    «Шахтар» після вилучення Мораєша не зміг перемогти «Олександрію»

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    Жуніор Мораєш колись виступав за команду київського&nbsp;&laquo;Динамо&raquo; - «Шахтар» після вилучення Мораєша не зміг перемогти «Олександрію»
    Жуніор Мораєш колись виступав за команду київського «Динамо»
    Світлина - ФК «Динамо»

    «Гірники» знову відпустили «Динамо» у відрив

    Донецький «Шахтар» не зміг перемогти «Олександрію» в матчі десятого туру української футбольної Прем’єр-ліги. Зустріч, яка відбувалася на нейтральному полі, на НСК «Олімпійський» у Києві, завершилася нічиєю 1:1.

    Ключовий епізод зустрічі, який вплинув на підсумковий результат, трапився на 31-й хвилині, коли нападник «гірників» Жуніор Мораєш грубо в’їхав в гомілкостопний суглоб хавбекові суперників Євгенові Банаді. Арбітриня Катерина Монзуль спершу показала українському бразильцеві попередження, але через мить, після перегляду відео-асистента рефері, вилучила грубіяна з поля.

    Без Мораєша «Шахтар» у другому таймі зусиллями Додо першим відкрив рахунок, але буквально через шість хвилин той же Банада рахунок зрівняв.

    Таким чином, «Шахтар» знову відпустив «Динамо» містера Луческу у відрив. У киян після перемоги над «Інгульцем» 23 очки, у донеччан – на три пункти менше. «Олександрія» з 14-ма очками посідає шосте місце.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо» ФК «Шахтар» Прем’єр-ліга ФК Олександрія Жуніор Мораєш Євген Банада Додо Катерина Монзуль
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