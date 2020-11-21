«Шахтар» після вилучення Мораєша не зміг перемогти «Олександрію»

«Гірники» знову відпустили «Динамо» у відрив

Донецький «Шахтар» не зміг перемогти «Олександрію» в матчі десятого туру української футбольної Прем’єр-ліги. Зустріч, яка відбувалася на нейтральному полі, на НСК «Олімпійський» у Києві, завершилася нічиєю 1:1.

Ключовий епізод зустрічі, який вплинув на підсумковий результат, трапився на 31-й хвилині, коли нападник «гірників» Жуніор Мораєш грубо в’їхав в гомілкостопний суглоб хавбекові суперників Євгенові Банаді. Арбітриня Катерина Монзуль спершу показала українському бразильцеві попередження, але через мить, після перегляду відео-асистента рефері, вилучила грубіяна з поля.

Без Мораєша «Шахтар» у другому таймі зусиллями Додо першим відкрив рахунок, але буквально через шість хвилин той же Банада рахунок зрівняв.

Таким чином, «Шахтар» знову відпустив «Динамо» містера Луческу у відрив. У киян після перемоги над «Інгульцем» 23 очки, у донеччан – на три пункти менше. «Олександрія» з 14-ма очками посідає шосте місце.