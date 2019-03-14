  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Претенденти на медалі: Україна визначилася зі складом на синґл-естафету чемпіонату світу з біатлону

    • Розсилка
    <p>Рік тому Анастасія Меркушина і Дмитро Підручний ставали призерами етапу Кубка світу в Контіолахті в класичній змішаній естафеті</p> - Претенденти на медалі: Україна визначилася зі складом на синґл-естафету чемпіонату світу з біатлону

    Рік тому Анастасія Меркушина і Дмитро Підручний ставали призерами етапу Кубка світу в Контіолахті в класичній змішаній естафеті

    скрін-шот

    Тренерський штаб зробив ставку на тернополян

    Сьогодні, 14 березня, о 18:10 за київським часом у шведському Естерсунді відбудеться одиночна змішана естафета на 53-му чемпіонаті світу з біатлону.

    Читайте також

    Склад, який тренерський штаб збірної України виставить на цей старт, дає підстави сподіватися на найвищі місця. Нашу команду представить тернопільський дует Анастасія Меркушина - Дмитро Підручний.

    Що ця пара спортсменів зараз готова найліпше, показала вже перша на чемпіонаті гонка - класична змішана естафета, в якій Меркушина і Підручний змагалися на рівні з лідерами, а Віта Семеренко і Артем Прима виступили провально. Після того Підручний став четвертим у спринті і виграв золото в гонці переслідування. Меркушина посіла найвище поміж українок, десяте місце в жіночій індивідуальній гонці.

    Зрештою, сильних дуетів сьогодні виступить багато. З повним складом учасників можна ознайомитися за посиланням.

    Завершиться чемпіонат світу з біатлону в неділю, 17 березня.

    Читайте також
    біатлон чемпіонат світу Дмитро Підручний Анастасія Меркушина
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ