Претенденти на медалі: Україна визначилася зі складом на синґл-естафету чемпіонату світу з біатлону



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Рік тому Анастасія Меркушина і Дмитро Підручний ставали призерами етапу Кубка світу в Контіолахті в класичній змішаній естафеті скрін-шот

Тренерський штаб зробив ставку на тернополян

Сьогодні, 14 березня, о 18:10 за київським часом у шведському Естерсунді відбудеться одиночна змішана естафета на 53-му чемпіонаті світу з біатлону.

Склад, який тренерський штаб збірної України виставить на цей старт, дає підстави сподіватися на найвищі місця. Нашу команду представить тернопільський дует Анастасія Меркушина - Дмитро Підручний.

Що ця пара спортсменів зараз готова найліпше, показала вже перша на чемпіонаті гонка - класична змішана естафета, в якій Меркушина і Підручний змагалися на рівні з лідерами, а Віта Семеренко і Артем Прима виступили провально. Після того Підручний став четвертим у спринті і виграв золото в гонці переслідування. Меркушина посіла найвище поміж українок, десяте місце в жіночій індивідуальній гонці.

Зрештою, сильних дуетів сьогодні виступить багато. З повним складом учасників можна ознайомитися за посиланням.

Завершиться чемпіонат світу з біатлону в неділю, 17 березня.