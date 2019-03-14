Претенденти на медалі: Україна визначилася зі складом на синґл-естафету чемпіонату світу з біатлону
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Розсилка
Рік тому Анастасія Меркушина і Дмитро Підручний ставали призерами етапу Кубка світу в Контіолахті в класичній змішаній естафеті
Тренерський штаб зробив ставку на тернополян
Сьогодні, 14 березня, о 18:10 за київським часом у шведському Естерсунді відбудеться одиночна змішана естафета на 53-му чемпіонаті світу з біатлону.
Склад, який тренерський штаб збірної України виставить на цей старт, дає підстави сподіватися на найвищі місця. Нашу команду представить тернопільський дует Анастасія Меркушина - Дмитро Підручний.
Що ця пара спортсменів зараз готова найліпше, показала вже перша на чемпіонаті гонка - класична змішана естафета, в якій Меркушина і Підручний змагалися на рівні з лідерами, а Віта Семеренко і Артем Прима виступили провально. Після того Підручний став четвертим у спринті і виграв золото в гонці переслідування. Меркушина посіла найвище поміж українок, десяте місце в жіночій індивідуальній гонці.
Зрештою, сильних дуетів сьогодні виступить багато. З повним складом учасників можна ознайомитися за посиланням.
Завершиться чемпіонат світу з біатлону в неділю, 17 березня.