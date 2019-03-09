Щастя було так близько: Підручному забракло 0,3 секунди до медалі чемпіонату світу



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Дмитро Підручний ще ніколи не був на чемпіонатах світу так високо Biathlon.com.ua

Чемпіоном прогнозовано став норвежець Йоганнес Бьо

На 53-му чемпіонаті світу з біатлону шведському Естерсунді розіграли медалі чоловіки в спринтерській гонці.

Дуже близьким до медалі був українець Дмитро Підручний. Тернополянин оба вогневих рубежі провів чисто, причому «стійку» відпрацював всього за 23,2 секунди. На фінішне коло Дмитро пішов, поступаючись французові Кентену Фійону-Майє чотирма секундами. Заключний відрізок наш біатлоніст пройшов вельми швидко. У підсумку його біговий час на заключному колі був другим після норвежця Йоганнеса Бьо. Тим більше прикро, що на фініші Підручний програв Фійону-Майє всього три десятих секунди.

На той момент його час був другим, а потім французько-український дует випередили норвежець Йоганнес Бьо і росіянин Алєксандр Лоґінов. Не дивлячись на один промах, скандинав випередив Логінова, котрий стріляв чисто, на 13,7 секунди, Фійона-Майє - на 16,5, Підручного - на 16,8.

Зауважимо, що 25-річний олімпійський чемпіон Пхьончхана-2018 в індивідуальній гонці Йоганнес Бьо став уже п'ятиразовим чемпіоном світу. Свою першу золоту медаль Бьо-молодший виграв у спринтерській гонці в Контіолахті-2015.

З інших трьох українців до числа 60-ти учасників гонки переслідування пробився Руслан Ткаленко. Він допустив один промах і посів 42-ге місце.Пасьют він розпочне через дві хвилини і дві секунди після лідера.

Артем Тищенко з двома промахами став 81-м (відставання - 3.21), 22-річний дебютант гонок такого рівня Віталій Труш - 94-й (відставання - 4.15).

Завтра, 10 березня на чемпіонаті світу відбудуться гонки переслідування. О 14:45 побіжать жінки, о 17:30 - чоловіки.