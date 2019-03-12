Шведка повторила олімпійський успіх на чемпіонаті світу, українки влучні, але повільні



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Ганна Еберґ підкріпила олімпійське золото перемогою на домашньому чемпіонаті світу Скрін-шот

Найкраща з українських біатлоністок Анастасія Меркушина фінішувала в десятці

Переможницею жіночої індивідуальної гонки на 15 кілометрів, котра щойно завершилася в шведському Естерсунді, стала чинна олімпійська чемпіонка в цій дисципліні Ганна Еберґ зі Швеції.

Скандинавка була ідеально влучною на всіх вогневих рубежах і випередила на фініші на 22 секунди італійку Лізу Вітоцці, котра теж стріляла чисто, але трохи повільніше бігла.

Зрештою, Ліза теж не повинна вельми засмучуватися, адже здобутих нею очок вистачило, щоб здобути Малий кришталевий глобус переможниці загального заліку Кубка світу в індивідуальних гонках. Усе завдяки тому, що завалилася на стрільбі і фінішувала в четвертому десятку чешка Маркета Давидова, котра очолювала рейтинг до старту нинішньої «індивідуалки».

Бронзу виграла француженка Жюстін Брайзац, котра допустила той же один промах, що й німкеня Лаура Дальмайєр, але виграла в триразової олімпійської чемпіонки сім секунд ходом.

Українки начебто непогано стріляли, але були надто повільними на дистанції. Як наслідок, найкраще серед представниць нашої команди виступила Анастасія Меркушина. З одним промахом вона стала десятою, програвши чемпіонці дві хвилини і чотири секунди. Юлія Джима і Юлія Журавок не допустили жодного промаху, але бігли повільніше і посіли відповідно 12-те і 14-те місця. Валентина Семеренко з трьома промахами - 34-та.