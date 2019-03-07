Чемпіонат світу з біатлону: естафету виграла Норвегія, Україну витягнули Меркушина і Підручний

Дмитро підручний на заключному етапі естафети зробив майже неможливе Biathlon.com.ua

Наша команда виступала надто нерівно для того, щоб претендувати на медалі

В Естерсунді (Швеція) стартував 53-й чемпіонат світу з біатлону.

Змішану естафету виграли норвежці Марте Ольсбю-Ройзеланд, Тіріл Екгофф, Йоганнес Бьо і Ветле-Сьястад Крістіансен. Срібло здобули німці Ванесса Гінц, Деніз Геррманн, Арнд Пайффер і Бенедикт Долль. Бронза в італійців Лізи Вітоцці, Доротеї Вірер, Лукаса Гофера і Домініка Віндіша.

Україна зусиллями Анастасії Меркушиної та Дмитра Підручного стала сьомою. Інші двоє учасників української естафети виглядали надто слабо для того, щоб команда була претендентом на нагороди.

Попервах ситуація виглядала обнадійливою. Анастасія Меркушина на першому етапі, за власним зізнанням, пробігла на четвірку з плюсом. До твердої п'ятірки забракло одного влучного пострілу на стрільбі стоячи. Анастасія каже, що трохи поспішила і через це змушена була використати один додатковий патрон. Втім, п'яте місце і лише 20,7 секунди відставання від поточного лідера, італіки Лізи Вітоцці на проміжному фініші - то був той результат, який зміцнював наші медальні сподівання.

Втім, на другому етапі Віта Семеренко викинула команду на другорядні позиції. Олімпійська чемпіонка Сочі-2014 відчувала серйозні проблеми на стрільбі і закрила десять мішеней лише з допомогою чотирьох додаткових набоїв. Як наслідок, жіночу половину естафети Віта завершила дев'ятою з відставанням від Німеччини, яку на перше місце вивела надзвичайно стрімка Деніз Геррманн, майже в півтори хвилини.



Остаточно ж ілюзій на позитивний підсумок команду позбавив на третьому етапі Артем Прима. Стріляв він так само, як Віта Семеренко - без штрафних кіл, але з чотирма додатковими набоями. Біг теж не ліпше. Таким чином, естафету Прима-молодший передав лише 14-м, з двома хвилинами і 42-ма секундами відставання від норвежців, яких на перше місце вивів Йоганнес Бьо.

Дмитро Підручний на заключному етапі виконував звичну для себе останнім часом невтішну роль. Ті, хто стартував перед капітаном нашої чоловічої команди, зробили етап Дмитра формальністю. Тернополянин, розуміючи, що втрачати йому нічого, вирішив піти ва-банк і розвинути з першого кола максимальну швидкість. Це дозволило Дмитру прийти на перший вогневий рубіж дев'ятим. Зрозуміло, що на високому пульсі стріляв Підручний неідеально, але з допомогою двох додаткових набоїв усі мішені закрив і дев'яте місце зберіг. А потім ходом відіграв ще дві позиції, а ідеальною стрільбою на «стійці» це місце закріпив. На фініші відставання України від норвежців склало дві хвилини і 27 секунд.

Наступною в програмі чемпіонату світу йде жіноча спринтерська гонка. Вона відбудеться завтра, 8 березня, о 17:15 за київським часом.