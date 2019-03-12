Триразова чемпіонка світу із Швеції: Остання стрільба Підручного була просто фантастичною



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Зараз Гелена Екгольм коментує біатлон на шведському телебаченні Костянтин Клименко

Гелена Екгольм вважає перемогу українця в гонці переслідування абсолютно заслуженою

Триразова чемпіонка світу з біатлону, шведка Гелена Екгольм, яка коментує поточний, 53-й за ліком чемпіонат світу в Естерсунді на телеканалі SVT, прокоментувала українському журналістові Костянтину Клименку гонки переслідування серед чоловіків і жінок.

«Пасьюти були дуже емоційними, - каже Екгольм. - Дуже шкода Мону Брорссон (шведка лідирувала, але припустилася трьох промахів і не потрапила до трійки призерів - авт.). Але вона ніколи ще не була в такій ситуації, а тут ще й на домашньому чемпіонаті світу. Напевно, не змогла належним чином сфокусуватися на стрільбі.

Стосовно чоловічого пасьюту, там сталася своя драма, з Йоганнесом Бьо (норвежець так само тричі промахнувся на заключній стрільбі і став другим - авт.). Але перемога Підручного абсолютно заслужена, адже його остання стрільба була просто неймовірною!»

Завтра, 13 березня, на чемпіонаті світу відбудеться чоловіча індивідуальна гонка. Початок - о 17:15 за київським часом.