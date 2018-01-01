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    Підозрюваний у скоєнні смертельного ДТП Димінський відвідав матчі «Карпат» на зборах

    Президент львівського клубу побував в Туреччині
    Президент «Карпат» Петро Димінський, якого підозрюють у скоєнні смертельного ДТП, побував на спарингах свого клубу в Туреччині. Відомо, що Димінський відвідав поєдинки з «Ягеллонією» та «Септемврі». Нагадаємо, президента «Карпат» було оголошено в національний розшук, та він звернувся в Інтепрол з
    • Сьогодні, 13:58
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    Петро Димінський
    Петро Димінський

    Президент львівського клубу побував в Туреччині

    Президент «Карпат» Петро Димінський, якого підозрюють у скоєнні смертельного ДТП, побував на спарингах свого клубу в Туреччині.

    Відомо, що Димінський відвідав поєдинки з «Ягеллонією» та «Септемврі».

    Нагадаємо, президента «Карпат» було оголошено в національний розшук, та він звернувся в Інтепрол з проханням скасувати це рішення Нацполіції.

    Раніше повідомлялося, що Димінський виїхав за кордон одразу ж після смертельного ДТП і ще не повертався в Україну.

    Джерело: ua.tribuna.com

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