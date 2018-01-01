Підозрюваний у скоєнні смертельного ДТП Димінський відвідав матчі «Карпат» на зборах
- Сьогодні, 13:58
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Петро Димінський
Президент львівського клубу побував в Туреччині
Президент «Карпат» Петро Димінський, якого підозрюють у скоєнні смертельного ДТП, побував на спарингах свого клубу в Туреччині.
Відомо, що Димінський відвідав поєдинки з «Ягеллонією» та «Септемврі».
Нагадаємо, президента «Карпат» було оголошено в національний розшук, та він звернувся в Інтепрол з проханням скасувати це рішення Нацполіції.
Раніше повідомлялося, що Димінський виїхав за кордон одразу ж після смертельного ДТП і ще не повертався в Україну.
Джерело: ua.tribuna.com