Прімера підтвердила нову дату проведення гри між «Барселоною» і «Реалом»



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Спочатку іспанський Комітет з проведення змагань виступав проти перенесення матчу на 18 грудня, але потім змінив своє рішення

Комітет з проведення змагань погодив дату проведення матчу 10-го туру Прімери «Барселона» - «Реал». Зустріч відбудеться 18 грудня, повідомляє Marca.

Спочатку планувалося, що «класико» відбудеться 26 жовтня, але через масові акції протесту в Барселоні, пов'язані з арештом каталонських політичних лідерів, зустріч була перенесена.

Через акції протесту «Барселона» вже зазнала деяких складнощів.

Зокрема, протестні заходи призводять до заторів в місті, тому футболісти «Барселони» з проблемами добиралися до аеропорту, щоб вилетіти на матч Прімери з «Ейбаром».

Також раніше хавбеку «Барси» Івану Ракитичу вже довелося йти пішки з аеропорту.

Варто зазначити, що спочатку Комітет з проведення змагань виступав проти перенесення матчу на 18 грудня. Організація хотіла, щоб «класико» відбулося 4 грудня.

Джерело: Чемпионат.com