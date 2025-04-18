Призерка Олімпіади-2024 призупинила кар'єру через ментальні проблеми

Сара Соррібес-Тормо: Зараз я відчуваю більше болю, ніж спокою

Іспанська тенісистка Сара Соррібес-Тормо повідомила про рішення тимчасово припинити виступи, зізнавшись у емоційному вигорянні. Про це повідомляє «Главком».

«Я хочу повідомити вам, що вирішила взяти перерву, щоб приділити час собі – своєму розуму та тілу. Вже багато місяців я страждаю на корті. Той веселий та щасливий образ Сари, який ви бачите поза тенісом, не відображає того, що відбувається всередині. Я втратила задоволення від тренувань, прагнення прогресувати та навіть бажання брати участь у турнірах. Зараз я відчуваю більше болю, ніж спокою. І це говорить людина, яка завжди любила працювати, розвиватися і боротися. Тому, крім професійної допомоги, я відчуваю: мені потрібно зупинитися. Не знаю, чи це буде тимчасовою паузою чи остаточним рішенням. Але я хочу вчинити чесно, передусім перед собою», – написала 85 ракетка світу в соціальних мережах.

За свою кар'єру 28-річна тенісистка виграла два титули WTA-250 в одиночному розряді і шість – у парному, включаючи два турніри серії «тисячників». Також Сара здобула бронзову медаль Олімпіади 2024 року у парному розряді.

Нагадаємо, Еліна Світоліна здобула перемогу над іншою українською тенісисткою Ангеліною Калініною в другому колі турніру WTA 250 в Руані.

Українське «дербі» відбулося у другому раунді турніру. Тенісистки потрапили в одну сітку змагань: Ангеліна Калініна здолала Нао Хібіно, а Еліна Світоліна – Жиль Тайхманн.

Вигравши другий матч у Руані поспіль, Еліна в режимі реального часу піднялася на одну позицію в рейтингу WTA – 17-те місце. Калініна розташовується на 72-й сходинці.

Як прийшов матч

Ангеліна Калініна виграла стартовий гейм, а Світоліна, у свою чергу, забрала собі три наступні гейми, зокрема, зробивши брейк за рахунком 1:1.

Еліна Світоліна з першої спроби реалізувала сетбол та виграла перший сет – 6:4.

Другий сет тривав лише 29 хвилин. Світоліна виграла всі шість геймів у партії – 6:0.

Світоліна за матч зробила чотири ейси, хоч і мінімально поступилась суперниці за показником першої подачі (61% проти 62%). Еліна також відіграла шість із семи брейкпойнтів Калініної, в Ангеліни – три з восьми.

WTA 250. Руан. 1/8 фіналу

Еліна Світоліна (Україна, 1) – Ангеліна Калініна (Україна) 6:4, 6:0.

В 1/4 фіналу Еліна зіграє проти 73-ї ракетки світу Джесіки Боусас Манейро.