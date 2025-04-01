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Відмова Касаткіної від громадянства РФ: пропагандистка Собчак згадала про орієнтацію тенісистки

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Відмова Касаткіної від громадянства РФ: пропагандистка Собчак згадала про орієнтацію тенісистки
За кар'єру Касаткіна заробила понад 13,1 млн. доларів призових
фото: Reuters

Касаткіна отримала посвідку на постійне проживання в Австралії і має намір мешкати у Мельбурні

Російська пропагандистка Ксенія Собчак прокоментувала вчинок тенісистки Дар'ї Касаткіної, яка відмовилася від російського громадянства. Про це повідомляє «Главком».

Скандальна пропагандистка зазначила, що у Касаткіної є дівчина, а «в Росії такі відносини, м'яко кажучи, не підтримуються».

«Я ось, чесно кажучи, не розумію істерики. Людина не живе в Росії, отримала паспорт. Ну, нехай живе так, їй буде краще, ми за неї теж порадіємо. Вона багато зробила для прославляння Росії, вигравала турніри та зробила багато хорошого. Справді, якщо їй так краще, то чому її пригнічувати? Ну і + очевидний момент. Касаткіна має дівчину, а в Росії такі відносини, м'яко кажучи, не підтримуються. Загалом я не бачу причин її засуджувати. Нехай у неї все буде добре», – написала Собчак у своєму телеграм-каналі.

Касаткіна посідає 12-е місце у рейтингу WTA. За кар'єру вона заробила понад 13,1 млн. доларів призових.

Раніше стало відомо, що Касаткіна отримала посвідку на постійне проживання в Австралії і має намір жити у Мельбурні. На офіційному сайті WTA вона вже зазначена як представниця Австралії.

Нагадаємо, радянський та російський хокеїст, дворазовий олімпійський чемпіон Олександр Кожевніков побачив провину колишнього президента Росії Бориса Єльцина в тому, що Касаткіна змінила громадянство на австралійське.

«Рішення та заяви Касаткіної говорять про її виховання. Для неї важливіше годівниця, ніж Батьківщина. Ця дівчина просто не має Батьківщини. І подяки немає Батьківщині, яка виховала її. Їй заплатили гроші, от і поїхала. Касаткіна – не перша спортсменка, яка змінила російське громадянство. Здебільшого так роблять фігуристи, які теж не мають поняття «Батьківщина». На мій величезний жаль, Касаткіна – не остання спортсменка, яка так зробить через гроші. Касаткіній 27 років. Коли вона народилася, у нас у країні взагалі був бордель із цим Єльциним, негідником, та його оточенням. Ось і пожинаємо плоди того, що вклали в уми дітей наших», – сказав Кожевніков.

Варто зазначити, що Борис Єльцин у 1999 році оголосив, що йде з посади президента Росії. Тоді Касаткіній було 2 роки. 

Єльцин помер у 2007 році, коли Касаткіній було 9 років.

Теги: ЛГБТ Ксенія Собчак Дарія Касаткіна теніс спорт росія

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