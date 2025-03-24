Гераскевич розповів про проблеми з жінками в українському скелетоні

Україна ще жодного разу не була представлена в жіночу скелетоні на Олімпійських іграх

Владислав Гераскевич в інтерв'ю «Главкому» зазначив, що наразі в українському скелетоні є складнощі з жінками, які б могли представляти нашу країну на міжнародних змаганнях найвищого рівня.

«У нас з'являються дівчата, потім вони закінчують кар'єру… Починають займатися навчаннями, чимось іншим. Зараз я радий, що в нас є дівчата, але я не впевнений, що їхнього рівня вистачить для відбору на Олімпійські ігри. Хоча, звичайно, ми починаємо над цим працювати. У нас є у команді молоді дівчата, вони непогано вже себе проявили, як для перших сезонів у кар’єрі. Але, на жаль, у нас поки що немає представниці на Кубку світу. Я сподіваюся, що у дівчат вийде, вони зможуть прогресувати досить швидко і, можливо, ми навіть побачимо представницю України на Олімпійських іграх», – розповів Гераскевич.

Він також наголосив, що наразі є малоймовірним варіантом, що Україна буде представлена в жіночому скелетоні на Олімпіаді-2026. Однак, Гераскевич сподівається, що вже у 2030 році в нашої країни все ж буде своя представниця на Олімпіаді.

Варто зазначити, що Україна ще жодного разу не була представлена в жіночу скелетоні на Олімпійських іграх.

Як повідомлялося, Гераскевич розповів, що наразі місце, яке 17-річний Ярослав Лавренюк посідає у світовому рейтингу, є недостатнім для здобуття ліцензії на Олімпіаду.

«Якщо брати зараз взагалі рівень Ярослава за результатами сезону, все ж таки ще трошки йому не вистачає до отримання олімпійської ліцензії. У нас є світовий рейтинг. І, відповідно до нього, Ярослав зараз знаходиться в районі 40-50 місця. Загалом цього поки що недостатньо для здобуття олімпійської ліцензії. Місць на Олімпіаді не так багато – всього 25 ліцензій загалом. І в нас дуже великі цілі, нам треба зробити багато роботи, щоб Ярослав цю ліцензію здобув. У першу чергу йому треба швидше бігти, це однозначно. Хоча він вже показує досить пристойний старт, але у сучасному скелетоні цього недостатньо. Треба прогресувати в пілотуванні. Ми також будемо працювати над скелетонами, будемо намагатися покращувати їх. Але загалом так, ця ціль є дуже непростою, але я вірю, що в нас все вийде», – розповів Гераскевич.

Нагадаємо, Гераскевич в інтерв'ю «Главкому» висловив свою думку щодо факту зміни громадянства гімнастом Іллею Ковтуном та його тренеркою Іриною Горбачевою.

Зокрема, спортсмен заявив, що гімнаст та його тренерка отримували суттєву підтримку з державного бюджету.

«Відкидають свою Батьківщину повністю під час війни. Бо держава буцімто не забезпечила їх тим, на що вони (Ковтун і Горбачева – «Главком») заслуговують. Хоча вони отримали настільки багато грошей, що про таке фінансування на одного спортсмена можна тільки мріяти. І для мене це загалом дико, тому я так реагую. І моя думка не змінюється: це ганебний вчинок, і я знаю, що багато людей розділяють цю думку зі мною», – заявив Гераскевич.