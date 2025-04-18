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Світоліна перемогла Калініну в українському дербі

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Світоліна перемогла Калініну в українському дербі
В 1/4 фіналу Еліна зіграє проти 73-ї ракетки світу Джесіки Боусас Манейро
фото: Reuters

Еліна Світоліна здобула перемогу в двох сетах

Еліна Світоліна здобула перемогу над іншою українською тенісисткою Ангеліною Калініною в другому колі турніру WTA 250 в Руані. Про це повідомляє «Главком».

Українське «дербі» відбулося у другому раунді турніру. Тенісистки потрапили в одну сітку змагань: Ангеліна Калініна здолала Нао Хібіно, а Еліна Світоліна – Жиль Тайхманн.

Вигравши другий матч у Руані поспіль, Еліна в режимі реального часу піднялася на одну позицію в рейтингу WTA – 17-те місце. Калініна розташовується на 72-й сходинці.

Як прийшов матч

Ангеліна Калініна виграла стартовий гейм, а Світоліна, у свою чергу, забрала собі три наступні гейми, зокрема, зробивши брейк за рахунком 1:1.

Еліна Світоліна з першої спроби реалізувала сетбол та виграла перший сет – 6:4.

Другий сет тривав лише 29 хвилин. Світоліна виграла всі шість геймів у партії – 6:0.

Світоліна за матч зробила чотири ейси, хоч і мінімально поступилась суперниці за показником першої подачі (61% проти 62%). Еліна також відіграла шість із семи брейкпойнтів Калініної, в Ангеліни – три з восьми.

WTA 250. Руан. 1/8 фіналу

Еліна Світоліна (Україна, 1) – Ангеліна Калініна (Україна) 6:4, 6:0.

В 1/4 фіналу Еліна зіграє проти 73-ї ракетки світу Джесіки Боусас Манейро.

Нагадаємо, що українська тенісистка Леся Цуренко повідомила, що судитиметься з WTA, щоб захистити свої права. Вона звинувачує організацію в порушенні контракту, недбалості, неналежному нагляді та управлінні, а також у нанесенні емоційної шкоди з необережності.

Раніше британська тенісистка Харрі Дарт вибачилася за висловлювання на адресу француженки Луа Буассон під час матчу на турнірі у Руані.

Теги: Еліна Світоліна Ангеліна Калініна теніс

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