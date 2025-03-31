Головна Спорт Новини
search button user button menu button

У РФ звинуватили Єльцина в тому, що російська тенісистка змінила громадянство

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
У РФ звинуватили Єльцина в тому, що російська тенісистка змінила громадянство
Борис Єльцин у 1999 році оголосив, що йде з посади президента Росії. Тоді Касаткіній було 2 роки

Хокеїст Кожевніков: Пожинаємо плоди того, що вклали в уми дітей наших

Радянський та російський хокеїст, дворазовий олімпійський чемпіон Олександр Кожевніков побачив провину колишнього президента Росії Бориса Єльцина в тому, що російська тенісистка Дар'я Касаткіна змінила громадянство на австралійське. Про це повідомляє «Главком».

«Рішення та заяви Касаткіної говорять про її виховання. Для неї важливіше годівниця, ніж Батьківщина. Ця дівчина просто не має Батьківщини. І подяки немає Батьківщині, яка виховала її. Їй заплатили гроші, от і поїхала. Касаткіна – не перша спортсменка, яка змінила російське громадянство. Здебільшого так роблять фігуристи, які теж не мають поняття «Батьківщина». На мій величезний жаль, Касаткіна – не остання спортсменка, яка так зробить через гроші. Касаткіній 27 років. Коли вона народилася, у нас у країні взагалі був бордель із цим Єльциним, негідником, та його оточенням. Ось і пожинаємо плоди того, що вклали в уми дітей наших», – сказав Кожевніков.

Раніше стало відомо, що Касаткіна отримала посвідку на постійне проживання в Австралії і має намір жити у Мельбурні. На офіційному сайті WTA вона вже вказана як представниця Австралії.

Касаткіна посідає 12-е місце у рейтингу WTA. За кар'єру вона заробила понад 13,1 млн. доларів призових.

Варто зазначити, що Борис Єльцин у 1999 році оголосив, що йде з посади президента Росії. Тоді Касаткіній було 2 роки. 

Єльцин помер у 2007 році, коли Касаткіній було 9 років.

Як повідомлялося, друзі та колеги ліквідованого російського окупанта Олександра Работницького, який був призером Паралімпійських ігор, були шоковані тим, що Міноборони РФ підписало контракт з людиною, у якої діагностовано «органічне ураження мозку».

31-річний Работницький служив командиром відділення у розвідувальній роті. Інформації про обставин загибелі окупанта його рідним та друзям не повідомили.

«Я дізнався вже постфактум про те, що Сашка на війну взяли. З його-то діагнозом – ну куди? Я вважаю, Сашко не від хорошого життя туди [на війну] пішов, не зміг нормально перебудуватися на звичайне життя. Були проблеми з квартирою, з житлом», – розповів один з легкоатлетів, який тренувався разом з Работницьким.

Близькі спортсмена кажуть, що після того, як близько року тому він завершив професійну кар'єру, у нього з'явилася ігрова залежність.

Теги: Дарія Касаткіна теніс росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Не дивно, що уповноважений Трампом «політкуховар» після тригодинної бесіди з підполковником КДБ Путіним заявив, що «подружив» із ним
«Політичні куховарки» Трампа або Вербуй, Воване, донесхочу!
1 березня, 17:07
Керівник Центру протидії дезінформації підтвердив атаку безпілотників
Дрони атакували нафтопровід у Ростовській області (відео)
3 березня, 21:40
МЗС Румунії висилає росіян через діяльність, що суперечить Віденській конвенції про дипломатичні відносини
Румунія видворяє двох російських дипломатів
5 березня, 20:55
Перед ударом повідомлялося про загрозу ударних безпілотників по Запорізькій області
Росія атакувала багатоповерхівку у Запоріжжі (оновлено)
1 березня, 20:19
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 10256 танків
Втрати ворога станом на 5 березня 2025 – Генштаб ЗСУ
5 березня, 07:26
Комбат Роберт Бровді зауважив, що росіяни щомісяця відправляють на фронт близько 30-35 тис. новобранців
Скільки росіян треба ліквідовувати щомісяця? Комбат Мадяр відповів
6 березня, 09:33
Еліна Світоліна вдруге в кар'єрі зіграє в 1/4 фіналу в Індіан-Веллс
Світоліна переграла четверту ракетку світу та вийшла до 1/4 фіналу турніру в США
12 березня, 11:44
Україна знову отримуватиме військову допомогу
США відновили військову допомогу Україні
11 березня, 23:25
Тімоті Снайдер заявив, що Росія не має жодного права диктувати, що відбувається в Україні
Візит Віткоффа до РФ покаже справжню позицію США щодо війни: аналіз Тімоті Снайдера
13 березня, 21:51

Новини

Чи стане боєць MMA Макгрегор президентом Ірландії? Журналісти опитали парламентарів країни
Чи стане боєць MMA Макгрегор президентом Ірландії? Журналісти опитали парламентарів країни
У РФ звинуватили Єльцина в тому, що російська тенісистка змінила громадянство
У РФ звинуватили Єльцина в тому, що російська тенісистка змінила громадянство
Гравець «Карпат» побив 26-річний рекорд чемпіонатів України
Гравець «Карпат» побив 26-річний рекорд чемпіонатів України
У виборах президента Всесвітнього антидопінгового агентства візьме участь один кандидат
У виборах президента Всесвітнього антидопінгового агентства візьме участь один кандидат
Підсумки вікенду для легіонерів збірної України: голи Довбика і Яремчука, поразка Циганкова
Підсумки вікенду для легіонерів збірної України: голи Довбика і Яремчука, поразка Циганкова
Стало відомо, скільки призових заробили українські біатлоністи за сезон Кубка світу
Стало відомо, скільки призових заробили українські біатлоністи за сезон Кубка світу

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
195K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 31 березня: ситуація на фронті
69K
Карта повітряних тривог України онлайн 31 березня 2025
22K
На Україну суне похолодання: коли очікувати і скільки триватиме
21K
«Туреччина – не Мальдіви». Захист Крупи виправдав поїздку своєї клієнтки за кордон під час війни
19K
«Іво, усіх грошей не заробиш». Автор головних хітів Бобула образився на співака
19K
Смерть у прямому ефірі: російський чиновник пішов з життя під час гри у хокей

Новини

31 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Росіяни в Криму заарештували сім'ю зі Львова
Вчора, 11:36
Данія демонструє суверенітет: прем'єр-міністерка відвідає Гренландію на тлі інтересу США
Вчора, 10:51
30 березня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Вчора, 00:01
МВФ спрогнозував завершення війни в Україні
29 березня, 13:23
Росіяни перекидають ППО і РЕБ із Криму на Херсонщину – АТЕШ
29 березня, 09:42

Прес-релізи

Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
19 березня, 13:37
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua